Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: 'Türkiye kalıcı barış için çabalarını sürdürüyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya çatışmasındaki barış süreci ve bölgesel-küresel gelişmeler gündeme geldi.Türkiye barış için çabalarını sürdürüyorCumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin sürece olan katkısını yineleyerek, bu krizin kalıcı bir barışla neticelenmesi için Ankara’nın gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. EAdil çözüm vurgusuErdoğan, Ukrayna-Rusya konusunda adil bir çözümün mümkün olduğunu vurguladı. Taraflar arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temaslara aracılık etmeye hazır olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya çatışmasındaki barış süreci ve bölgesel-küresel gelişmeler gündeme geldi.
Türkiye barış için çabalarını sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin sürece olan katkısını yineleyerek, bu krizin kalıcı bir barışla neticelenmesi için Ankara’nın gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. E
Erdoğan, Ukrayna-Rusya konusunda adil bir çözümün mümkün olduğunu vurguladı. Taraflar arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temaslara aracılık etmeye hazır olduğunu kaydetti.