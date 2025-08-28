Türkiye
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne karşısında alınan yenilgi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le olan sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne yenilgisi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısı sonucu alınan karar doğrultusunda Solskjaer’in görevine son verildiği duyuruldu. Başkan Serdal Adalı, teknik direktöre bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
23:41 28.08.2025 (güncellendi: 23:47 28.08.2025)
© Beyza CömertOle Gunnar Solskjaer
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne karşısında alınan yenilgi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le olan sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne yenilgisi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısı sonucu alınan karar doğrultusunda Solskjaer’in görevine son verildiği duyuruldu. Başkan Serdal Adalı, teknik direktöre bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
SPOR
Avrupa'da erken veda: Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş turnavadan elendi
22:14
