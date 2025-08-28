https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/besiktasta-solskjaer-donemi-sona-erdi-1098903568.html

Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne karşısında alınan yenilgi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le olan sözleşmesini feshetti. 28.08.2025

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne yenilgisi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısı sonucu alınan karar doğrultusunda Solskjaer’in görevine son verildiği duyuruldu. Başkan Serdal Adalı, teknik direktöre bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

