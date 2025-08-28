https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/besiktasta-solskjaer-donemi-sona-erdi-1098903568.html
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne karşısında alınan yenilgi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le olan sözleşmesini feshetti. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T23:41+0300
2025-08-28T23:41+0300
2025-08-28T23:47+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819499_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_d7f0c00e071aaabcb7f552374b4f3cad.jpg
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne yenilgisi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısı sonucu alınan karar doğrultusunda Solskjaer’in görevine son verildiği duyuruldu. Başkan Serdal Adalı, teknik direktöre bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/avrupada-erken-veda-samsunspor-ve-besiktas-turnavadan-elendi-1098902713.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819499_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_84e868423a8f6c5393d2adf89e767813.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
23:41 28.08.2025 (güncellendi: 23:47 28.08.2025)
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne karşısında alınan yenilgi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le olan sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne yenilgisi sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısı sonucu alınan karar doğrultusunda Solskjaer’in görevine son verildiği duyuruldu. Başkan Serdal Adalı, teknik direktöre bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.