Avrupa'da erken veda: Samsunspor ve Beşiktaş turnavadan elendi
Beşiktaş ve Samsunspor, Avrupa kupalarındaki play-off maçlarının ardından turnuvalara veda etti.UEFA Avrupa kupalarında zor bir gece yaşayan Türk takımlarından Beşiktaş, sahasında Lausanne’ye 1-0 yenilerek Konferans Ligi’ne veda ederken, Samsunspor da ilk maçta 2-1 kaybettiği Panathinaikos’la rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’nden elendi.UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Karadeniz temsilcisinin yoluna Konferans Ligi’nde devam edeceği açıklandı.
Beşiktaş ve Samsunspor, Avrupa kupalarındaki play-off maçlarının ardından turnuvalara veda etti.
UEFA Avrupa kupalarında zor bir gece yaşayan Türk takımlarından Beşiktaş, sahasında Lausanne’ye 1-0 yenilerek Konferans Ligi’ne veda ederken, Samsunspor da ilk maçta 2-1 kaybettiği Panathinaikos’la rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’nden elendi.
UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Karadeniz temsilcisinin yoluna Konferans Ligi’nde devam edeceği açıklandı.