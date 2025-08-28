Türkiye
Avrupa'da erken veda: Samsunspor ve Beşiktaş turnavadan elendi
Avrupa'da erken veda: Samsunspor ve Beşiktaş turnavadan elendi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında sahasında Lausanne'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında ise Samsunspor, Panathinaikos'la 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.
Beşiktaş ve Samsunspor, Avrupa kupalarındaki play-off maçlarının ardından turnuvalara veda etti.UEFA Avrupa kupalarında zor bir gece yaşayan Türk takımlarından Beşiktaş, sahasında Lausanne’ye 1-0 yenilerek Konferans Ligi’ne veda ederken, Samsunspor da ilk maçta 2-1 kaybettiği Panathinaikos’la rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’nden elendi.UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Karadeniz temsilcisinin yoluna Konferans Ligi’nde devam edeceği açıklandı.
Avrupa'da erken veda: Samsunspor ve Beşiktaş turnavadan elendi

22:14 28.08.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında sahasında Lausanne’ye 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında ise Samsunspor, Panathinaikos’la 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.
Beşiktaş ve Samsunspor, Avrupa kupalarındaki play-off maçlarının ardından turnuvalara veda etti.
UEFA Avrupa kupalarında zor bir gece yaşayan Türk takımlarından Beşiktaş, sahasında Lausanne’ye 1-0 yenilerek Konferans Ligi’ne veda ederken, Samsunspor da ilk maçta 2-1 kaybettiği Panathinaikos’la rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’nden elendi.
UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Karadeniz temsilcisinin yoluna Konferans Ligi’nde devam edeceği açıklandı.
