https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/avrupada-erken-veda-samsunspor-ve-besiktas-turnavadan-elendi-1098902713.html

Avrupa'da erken veda: Samsunspor ve Beşiktaş turnavadan elendi

Avrupa'da erken veda: Samsunspor ve Beşiktaş turnavadan elendi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında sahasında Lausanne’ye 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında ise... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T22:14+0300

2025-08-28T22:14+0300

2025-08-28T22:14+0300

spor

beşiktaş

samsunspor

maç

tarihi maç

maç yayını

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098902539_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fce5d03ecf7632b4fbc7d35733917b01.jpg

Beşiktaş ve Samsunspor, Avrupa kupalarındaki play-off maçlarının ardından turnuvalara veda etti.UEFA Avrupa kupalarında zor bir gece yaşayan Türk takımlarından Beşiktaş, sahasında Lausanne’ye 1-0 yenilerek Konferans Ligi’ne veda ederken, Samsunspor da ilk maçta 2-1 kaybettiği Panathinaikos’la rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi’nden elendi.UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Karadeniz temsilcisinin yoluna Konferans Ligi’nde devam edeceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/sampiyonlar-ligi-kuralari-cekildi-galatasarayin-rakipleri-belli-oldu-1098901402.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, samsunspor, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi