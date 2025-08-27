https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/szijjarto-dostluk-hattindan-petrol-sevkiyati-persembe-gunu-tam-kapasitede-olmadan-yeniden-1098877563.html
Szijjarto: Dostluk hattından petrol sevkiyatı perşembe günü tam kapasitede olmadan yeniden başlayacak
Szijjarto: Dostluk hattından petrol sevkiyatı perşembe günü tam kapasitede olmadan yeniden başlayacak
27.08.2025
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin'le yaptığı görüşmenin ardından, 'Dostluk' hattından petrol sevkiyatlarının perşembe günü test modunda ve sınırlı miktarda yeniden başlayacağını açıkladı.Szijjarto, sosyal medya hesabından “Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin'le telefon görüşmesi yaptık. Kendisi uzun uğraşlar sonucunda teknik bir çözüm bulunduğunu ve böylece Macaristan’a yarından itibaren petrol sevkiyatlarının test aşamasında ve daha düşük hacimlerde yeniden başlayabileceğini iletti” diye yazdı. Bakan ayrıca, petrol boru hattının onarımda olduğu birkaç gün boyunca Macaristan’ın stratejik petrol rezervlerini kullanmadığını, bunun yerine ticari kaynaklarla ihtiyacını karşıladığını belirtti.Szijjarto, “Bununla birlikte, gelecekte Ukrayna’ya Macaristan’a petrol taşıyan boru hattına saldırmaması ve ülkemizin enerji arz güvenliğini tehlikeye atmaması çağrısında bulunuyoruz!” diye vurguladı.
