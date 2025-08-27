https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/rus-ve-cin-denizaltilarindan-asya-pasifikte-ortak-devriye-1098875493.html
Rus ve Çin denizaltılarından Asya-Pasifik’te ortak devriye
Rus ve Çin denizaltılarından Asya-Pasifik’te ortak devriye
27.08.2025
Rus Pasifik Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rus ve Çin donanmalarına ait denizaltılar Pasifik Okyanusu sularında ilk kez ortak devriye gerçekleştirdi.Açıklamada, “Rus Donanması ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na (PLA) ait dizel-elektrikli denizaltılar, Asya-Pasifik bölgesinde ilk kez ortak devriye görevine katıldı” denildi.Pasifik Filosu, “Ortak devriyenin temel amaçları, Rusya ve Çin arasındaki denizde askeri işbirliğini güçlendirmek, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sürdürmek, deniz sahasını izlemek ve Rusya ile Çin'in denizcilik ekonomik faaliyetlerini korumaktır. Rus ve Çinli denizciler, ortak eğitimler sırasında geleneksel olarak manevra ve etkileşim uygulamalarını da icra ediyor” ifadelerini kullandı.Denizaltı devriyesi, Rusya ve Çin’in Japon Denizi'nde düzenlediği Deniz Etkileşimi 2025 tatbikatının tamamlanmasının ardından Ağustos başlarında başladı. Pasifik Filosu'na ait Volhov denizaltısı ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait denizaltı, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde kararlaştırılan devriye rotasına çıktı. Denizaltılar, ortak devriye görevlerini tamamladıktan sonra üslerine doğru yola çıktı.
