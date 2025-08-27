https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/macaristan-ve-slovakya-rus-petrolunu-hirvatistan-uzerinden-ithal-edebilir--1098877848.html
Macaristan ve Slovakya, Rus petrolünü Hırvatistan üzerinden ithal edebilir
Macaristan ve Slovakya, Rus petrolünü Hırvatistan üzerinden ithal etmeye başlayabilir.Macar petrol şirketi MOL’un Genel Müdürü Zsolt Hernadi, yaptığı açıklamada, ''Macaristan ve Slovakya, “Dostluk” petrol boru hattı üzerinden Rusya’dan petrol tedariği kesildiği takdirde, yaptırımlara rağmen bu petrolü deniz yoluyla Hırvatistan üzerinden ithal etme hakkına sahip. Ancak bu yöntem çok daha maliyetli olacak’’ dedi. Hernadi, “Macaristan ve Slovakya’nın yararlandığı yaptırım muafiyeti şunu öngörüyor: Eğer ‘Dostluk’ üzerinden Rus petrolü alamazsak, deniz yoluyla Hırvatistan üzerinden ithal edebiliriz. Bu bizim için bir avantaj, çünkü aynı kalitede petrol tedarik edebiliyoruz. Fakat maliyet çok daha yüksek olacak. Neden mi? Çünkü Hırvatlar çatışmanın başlamasının hemen ardından fiyatları artırdı ve o dönemde transit ücretlerini iki katına çıkardı” ifadelerini kullandı.
Macaristan ve Slovakya, Rus petrolünü Hırvatistan üzerinden ithal etmeye başlayabilir.
Macar petrol şirketi MOL’un Genel Müdürü Zsolt Hernadi, yaptığı açıklamada, ''Macaristan ve Slovakya, “Dostluk” petrol boru hattı üzerinden Rusya’dan petrol tedariği kesildiği takdirde, yaptırımlara rağmen bu petrolü deniz yoluyla Hırvatistan üzerinden ithal etme hakkına sahip. Ancak bu yöntem çok daha maliyetli olacak’’ dedi.
Hernadi, “Macaristan ve Slovakya’nın yararlandığı yaptırım muafiyeti şunu öngörüyor: Eğer ‘Dostluk’ üzerinden Rus petrolü alamazsak, deniz yoluyla Hırvatistan üzerinden ithal edebiliriz. Bu bizim için bir avantaj, çünkü aynı kalitede petrol tedarik edebiliyoruz. Fakat maliyet çok daha yüksek olacak. Neden mi? Çünkü Hırvatlar çatışmanın başlamasının hemen ardından fiyatları artırdı ve o dönemde transit ücretlerini iki katına çıkardı” ifadelerini kullandı.