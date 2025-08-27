https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/iskocyada-haftada-4-gun-calisma-deneyi-sonuclandi-calisma-sonucu-hukumeti-sasirtti-1098879768.html
İskoçya'da haftada 4 gün çalışma deneyi sonuçlandı: Çalışma sonucu hükümeti şaşırttı
Sputnik Türkiye
2025-08-27T22:49+0300
i̇skoçya
İskoçya’da dört günlük çalışma haftası deneyinin verimliliği artırdığı açıklandı.
Güney İskoçya Kalkınma Ajansı (SOSE) ve İflas Bürosu’nun (AiB) katıldığı pilot uygulamada 259 çalışanın maaş ve sosyal haklarında kayıp olmadan haftada 32 saat çalıştığı bildirildi. Çalışanların izin günlerinin kademeli belirlendiği, böylece kurumların normal işleyişinin sürdüğü açıklandı.
Çalışanların iş stresi ve hastalık izinlerinde düşüş yaşandığı, özellikle psikolojik nedenlerle alınan izinlerde yüzde 25 oranında azalma görüldüğü ifade edildi. SOSE’de görev yapan çalışanların yüzde 98’inin uygulamanın motivasyon ve morali artırdığını belirttiği kaydedildi.
Dört Günlük Hafta Vakfı Direktörü Joe Ryle sonuçların 'son derece cesaret verici' olduğunu belirterek, '32 saatlik dört günlük çalışma haftasının kamu sektöründe uygulanması gerektiği' yönünde çağrı yaptı.
İskoçya hükümeti çalışma sonuçlarını şaşırtıcı bulduğunu ve söz konusu bulguları kamu hizmetlerinde reform programı için kullanacağını açıkladı. Ancak şimdilik dört günlük haftayı geniş ölçekte uygulamaya koymadı.