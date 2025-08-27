https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/galatasaray-malili-futbolcuyla-anlasmada-sona-yaklasti-bonservis-25-milyon-euro-1098856410.html
Galatasaray, Malili futbolcuyla anlaşmada sona yaklaştı: Değeri 25 milyon euro
Galatasaray, Malili futbolcuyla anlaşmada sona yaklaştı: Değeri 25 milyon euro
27.08.2025
Galatasaray için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Yves Bissouma transferinde sona yaklaştığı aktarıldı.Süper Lig’de şampiyonluk, Avrupa’da ise büyük başarılar hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Fransız basınından RMC Sport’un haberine göre, sarı-kırmızılılar Tottenham’da forma giyen Malili futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Haberde, Galatasaray’ın Bissouma ile anlaşma sağladığı, kulüpler arasında görüşmelerin ise son aşamaya geldiği belirtildi.Yıldız orta saha, uzun süredir Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde bulunuyordu. İngiliz basınından Telegraph’ın haberine göre, Galatasaray ile Tottenham, oyuncunun kiralık + satın alma opsiyonlu transferi için masada.Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Yves Bissouma’nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
