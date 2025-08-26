Türkiye
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk: Kazakistan ekibi Kairat turnuvaya yükseldi
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk: Kazakistan ekibi Kairat turnuvaya yükseldi
Kazakistan ekibi Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İskoçya temsilcisi Celtic'i penaltı atışlarında eleyerek tarihinde ilk kez lig aşamasına yükseldi.
Kairat Almaty, 0-0 biten maçın ardından penaltı atışlarında İskoçya şampiyonu Celtic’i eleyerek tur atladı.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kairat, 10 yıl önce Astana’nın eski grup aşamasında mücadele etmesinin ardından Avrupa’nın elitleri arasında yer alan ikinci Kazak ekibi olarak 36 takımlı lig aşamasına tarihinde ilk kez yükseldi.Kaleci Temirlan Anarbekov’un üç penaltı kurtarışıyla tur atlayan Kairat, Perşembe günü Monaco’daki kura çekiminde Paris Saint-Germain ve Real Madrid gibi devlerle aynı torbada yer alacak; Celtic ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk: Kazakistan ekibi Kairat turnuvaya yükseldi

23:45 26.08.2025
Kazakistan ekibi Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İskoçya temsilcisi Celtic’i penaltı atışlarında eleyerek tarihinde ilk kez lig aşamasına yükseldi.
Kairat Almaty, 0-0 biten maçın ardından penaltı atışlarında İskoçya şampiyonu Celtic’i eleyerek tur atladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kairat, 10 yıl önce Astana’nın eski grup aşamasında mücadele etmesinin ardından Avrupa’nın elitleri arasında yer alan ikinci Kazak ekibi olarak 36 takımlı lig aşamasına tarihinde ilk kez yükseldi.
Kaleci Temirlan Anarbekov’un üç penaltı kurtarışıyla tur atlayan Kairat, Perşembe günü Monaco’daki kura çekiminde Paris Saint-Germain ve Real Madrid gibi devlerle aynı torbada yer alacak; Celtic ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.
