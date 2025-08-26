https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/unutulmus-kaya-parcasindan-cikti-220-milyon-yillik-ichthyosaur-fosili-bulundu-1098844114.html

Unutulmuş kaya parçasından çıktı: 220 milyon yıllık Ichthyosaur fosili bulundu

Unutulmuş kaya parçasından çıktı: 220 milyon yıllık Ichthyosaur fosili bulundu

Japonya'nın Okayama eyaletinde 220 milyon yıllık bir Ichthyosaur fosili ortaya çıkarıldı. Daha önce midye fosili sanılarak müzede sergilenen kayada bulunan... 26.08.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/13/1074764712_0:97:1904:1168_1920x0_80_0_0_67a1825882c8548d58e578ef28b0767a.png

Okayama’nın Takahashi kentindeki Nariwa Sanat Müzesi’nde sergilenen bir taş, aslında 220 milyon yıl öncesine ait bir deniz sürüngeninin kalıntılarını barındırıyordu. İlk bakışta sıradan bir midye fosili sanılan kayada, detaylı inceleme sonucunda 21 kemik parçası (kaburga, omur ve kürek kemiği) bulundu.Batı Japonya’daki ilk ichthyosaurOkayama Bilim Üniversitesi’nden Prof. Takafumi Kato ve ekibinin yürüttüğü araştırma, fosilin Batı Japonya’da tespit edilen ilk ichthyosaur olduğunu ortaya koydu. Daha önce Japonya’da bu tür fosiller yalnızca Miyagi Eyaleti’nde bulunmuştu.Yanlış teşhis edilen fosil59 cm genişliğindeki kayada yer alan fosil, 1994’ten bu yana sergileniyordu. Ancak 2023’te Prof. Kato ve meslektaşı Dr. Hirokazu Yukawa, bir eğitim programı sırasında kayadaki kemik dokusunu fark ederek incelemeyi derinleştirdi. CT taramaları sonucunda kemiklerin, denizlere uyum sağlamış sürüngenlere özgü yapılar taşıdığı belirlendi.Evrimsel sırları açığa çıkarıyorKaliforniya Üniversitesi’nden ichthyosaur uzmanı Dr. Ryosuke Motani, bu keşfin kritik olduğunu vurgulayarak, “Norian Çağı, ichthyosaur evriminde dönüm noktasıydı. Bu fosil, onların okyanusları aşabilecek düzeye ulaştığını gösteriyor. Kanada dışında bu kadar iyi korunmuş örnek yoktu” dedi.Yerel kalkınmaya umut olduKeşif, Takahashi Belediye Başkanı Yoshio Ishida tarafından da heyecanla karşılandı. Ishida, bu bulgunun bölgeye hem bilimsel hem de turistik değer katacağını belirtti. Fosil, yaz tatili boyunca Nariwa Müzesi’nde sergilenecek ve özellikle çocuklara Dünya tarihine dair eğitim aracı olarak tanıtılacak.

