https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/jupiterin-yasi-belli-oldu-45-milyardir-suzuluyor-1098839598.html

Jüpiter’in yaşı belli oldu: 4.5 milyardır süzülüyor

Jüpiter’in yaşı belli oldu: 4.5 milyardır süzülüyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, göktaşlarında korunan antik kondrüller sayesinde Jüpiter’in ne zaman oluştuğunu ilk kez kesin biçimde belirledi. Araştırmaya göre dev gaz... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T12:11+0300

2025-08-26T12:11+0300

2025-08-26T12:11+0300

yaşam

jüpiter

güneş

satürn

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

dünya

scientific reports

bilim

yılsonu2025

uzay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104052/75/1040527516_0:30:1041:616_1920x0_80_0_0_8aef7ae2c0329926a15241034b78e9eb.jpg

Bilim insanları, göktaşlarında bulunan ve “kozmik yağmur damlaları” olarak adlandırılan kondrülleri inceleyerek Jüpiter’in yaşını tespit etti. Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı. Bu bulgular, hem Jüpiter’in dev boyutlarına ne zaman ulaştığını hem de gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamada önemli ipuçları sunuyor.Çarpışmalarla oluşan damlalarNagoya Üniversitesi’nden Prof. Sin-iti Sirono, gezegenimsi cisimlerin çarpıştığında suyun buharlaştığını ve küçük patlamalarla erimiş kayaları milimetrik damlacıklara ayırdığını belirtti. Bu damlacıklar zamanla göktaşlarına yapışarak günümüze ulaştı.Jüpiter 4.5 milyar yaşındaAraştırmaya göre Jüpiter, Güneş Sistemi’nin oluşumundan yaklaşık 1,8 milyon yıl sonra gezegen haline geldi. Dev gezegen büyüdükçe çekim gücü arttı ve çevresindeki kayalık ile buzlu küçük cisimlerin yörüngelerini bozdu. Bu çarpışmalar sonucunda kondrüller oluştu ve göktaşlarıyla birlikte Dünya’ya kadar ulaştı.Kondrüllerin sırlarıKondrüller yalnızca 0,1 ila 2 milimetre büyüklüğünde ve küre şeklinde. Bir göktaşının sağlam biçimde Dünya’ya düşmesiyle incelenebiliyorlar. Boyutları, sıcaklıkları ve içeriklerindeki su miktarı, radyoaktif izotop tarihleme yöntemleriyle gezegenlerin yaşını ortaya koyuyor.İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden Dr. Diego Turrini, bilgisayar modellerinde oluşturulan kondrüller ile göktaşlarında bulunan örneklerin örtüştüğünü söyledi. Buna göre kondrül üretiminin zirveye ulaştığı dönem, Jüpiter’in de doğduğu dönemle aynı zamana denk geliyor: 1,8 milyon yıl sonrası.Gelecekte neler öğrenilebilir?Bilim insanları, Jüpiter hakkında önemli bilgiler edinmiş olsa da hâlâ yanıt bekleyen sorular var. Kondrüllerin yaş aralığı, sadece Jüpiter değil, Satürn gibi diğer büyük gezegenlerin de bu sürece katkı sağlamış olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca benzer oluşumların başka galaksi sistemlerinde de yaşanabileceği öngörülüyor.Araştırmacılar, bilgisayar modelleri ve göktaşı analizleriyle gezegenlerin nasıl doğduğunu anlamak için çalışmaya devam edeceklerini söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/amerika-kitasinda-olmamasi-gereken-yeni-bir-insan-turu-kesfedildi-checua-nedir-turkler-ile-1098837656.html

jüpiter

güneş

satürn

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jüpiter, güneş, satürn, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, dünya, scientific reports, bilim, yılsonu2025, uzay