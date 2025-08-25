Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/basak-karahan-fenomen-enes-batura-5-kurusluk-dava-acti-evlenme-surecindeki-eski-sevgilisini-hedef-1098819249.html
Başak Karahan, fenomen Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtı: Evlenme sürecindeki eski sevgilisini hedef almıştı
Başak Karahan, fenomen Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtı: Evlenme sürecindeki eski sevgilisini hedef almıştı
Dijital içerik üreticisi Başak Karahan, eski sevgilisi Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulundu. Karahan ayrıca 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Avukatı, paylaşımların “psikolojik şiddet” içerdiğini belirtti.
2025-08-25T15:03+0300
2025-08-25T15:07+0300
başak karahan
enes batur
instagram
dava
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098819746_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_b215b1c7459ae0f11c8563d243edeba3.jpg
Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, eski sevgilisi Enes Batur hakkında hukuki süreç başlattı. Karahan, son dönemde kendisine yönelik paylaşımlar yapan Batur hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.5 kuruşluk manevi tazminatKarahan ayrıca, Enes Batur’un kendisini hedef alan içerikleri nedeniyle sembolik olarak 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını açıkladı. Karahan’ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Avukattan açıklama: “Psikolojik şiddet”Başak Karahan, gelişmeleri Instagram hesabından paylaştı. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, Batur’un söz konusu paylaşımları için şu ifadeler kullanıldı:
15:03 25.08.2025 (güncellendi: 15:07 25.08.2025)
Enes Batur
Dijital içerik üreticisi Başak Karahan, eski sevgilisi ve YouTuber Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulundu. Karahan, Batur’un kendisini hedef alan paylaşımları nedeniyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını açıkladı. Avukatı, söz konusu paylaşımların “psikolojik şiddet ve sistematik taciz” niteliğinde olduğunu belirtti.
Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, eski sevgilisi Enes Batur hakkında hukuki süreç başlattı. Karahan, son dönemde kendisine yönelik paylaşımlar yapan Batur hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

5 kuruşluk manevi tazminat

Karahan ayrıca, Enes Batur’un kendisini hedef alan içerikleri nedeniyle sembolik olarak 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını açıkladı. Karahan’ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avukattan açıklama: “Psikolojik şiddet”

Başak Karahan, gelişmeleri Instagram hesabından paylaştı. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, Batur’un söz konusu paylaşımları için şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan paylaşımlar, kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutları da taşımaktadır.”
