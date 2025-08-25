https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/basak-karahan-fenomen-enes-batura-5-kurusluk-dava-acti-evlenme-surecindeki-eski-sevgilisini-hedef-1098819249.html

Başak Karahan, fenomen Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtı: Evlenme sürecindeki eski sevgilisini hedef almıştı

Başak Karahan, fenomen Enes Batur'a 5 kuruşluk dava açtı: Evlenme sürecindeki eski sevgilisini hedef almıştı

Dijital içerik üreticisi Başak Karahan, eski sevgilisi Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulundu. Karahan ayrıca 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Avukatı, paylaşımların “psikolojik şiddet” içerdiğini belirtti.

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, eski sevgilisi Enes Batur hakkında hukuki süreç başlattı. Karahan, son dönemde kendisine yönelik paylaşımlar yapan Batur hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.5 kuruşluk manevi tazminatKarahan ayrıca, Enes Batur’un kendisini hedef alan içerikleri nedeniyle sembolik olarak 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını açıkladı. Karahan’ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Avukattan açıklama: “Psikolojik şiddet”Başak Karahan, gelişmeleri Instagram hesabından paylaştı. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, Batur’un söz konusu paylaşımları için şu ifadeler kullanıldı:

