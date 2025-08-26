https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/szijjarto-ukraynaya-elektrigi-neden-kesmediklerini-acikladi-cocuklar-yuzunden-1098845778.html

Szijjarto, Ukrayna'ya elektriği neden kesmediklerini açıkladı: ‘Çocuklar yüzünden’

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, konuk olduğu bir programda, enerji kaynaklarına saldıran Ukrayna’nın elektriğini çocukları zor durumda bırakmamak için kesmediklerini söyledi.Szijjarto, “Macaristan'dan Ukrayna'ya çeşitli enerji kaynakları tedarik ediliyor. Bunlar arasında, Ukrayna'nın her ay ithalatının yüzde 30-40'ını oluşturan elektrik öne çıkıyor. Diyelim ki ülkeye elektrik ithalatının yüzde 30-40'ı kesilirse, bunun ne gibi sonuçları olur, bir düşünelim” şeklinde konuştu.Macaristan'ın "Ukrayna halkına kötü bir şey istemediğini" vurgulayan diplomat, bu yönüyle "son derece düşük ahlaki seviyeye sahip" Ukrayna makamlarından farklı olduklarını belirterek şunu dedi:Macar Bakan, Ukrayna yönetimine, “Drujba petrol boru hattını bombalamaya karar verdiklerinde, Macaristan'ın elektriği keserek Ukrayna için felaketle sonuçlanacak zorluklar yaratabileceğini” hatırlatmaları tavsiyesinde bulundu.

