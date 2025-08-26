Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
2025-08-26T13:56+0300
2025-08-26T14:01+0300
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, konuk olduğu bir programda, enerji kaynaklarına saldıran Ukrayna'nın elektriğini çocukları zor durumda bırakmamak için kesmediklerini söyledi.Szijjarto, "Macaristan'dan Ukrayna'ya çeşitli enerji kaynakları tedarik ediliyor. Bunlar arasında, Ukrayna'nın her ay ithalatının yüzde 30-40'ını oluşturan elektrik öne çıkıyor. Diyelim ki ülkeye elektrik ithalatının yüzde 30-40'ı kesilirse, bunun ne gibi sonuçları olur, bir düşünelim" şeklinde konuştu.Macaristan'ın "Ukrayna halkına kötü bir şey istemediğini" vurgulayan diplomat, bu yönüyle "son derece düşük ahlaki seviyeye sahip" Ukrayna makamlarından farklı olduklarını belirterek şunu dedi:Macar Bakan, Ukrayna yönetimine, "Drujba petrol boru hattını bombalamaya karar verdiklerinde, Macaristan'ın elektriği keserek Ukrayna için felaketle sonuçlanacak zorluklar yaratabileceğini" hatırlatmaları tavsiyesinde bulundu.
26.08.2025
Ukrayna’nın elektrik ithalatının yüzde 40’ını Macaristan’dan sağladığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukraynalı çocukların eski aktör Zelenskiy'in eylemlerinin bedelini ödemesini istemediklerini için elektriği kesmediklerini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, konuk olduğu bir programda, enerji kaynaklarına saldıran Ukrayna’nın elektriğini çocukları zor durumda bırakmamak için kesmediklerini söyledi.
Szijjarto, “Macaristan'dan Ukrayna'ya çeşitli enerji kaynakları tedarik ediliyor. Bunlar arasında, Ukrayna'nın her ay ithalatının yüzde 30-40'ını oluşturan elektrik öne çıkıyor. Diyelim ki ülkeye elektrik ithalatının yüzde 30-40'ı kesilirse, bunun ne gibi sonuçları olur, bir düşünelim” şeklinde konuştu.
Macaristan'ın "Ukrayna halkına kötü bir şey istemediğini" vurgulayan diplomat, bu yönüyle "son derece düşük ahlaki seviyeye sahip" Ukrayna makamlarından farklı olduklarını belirterek şunu dedi:
Ülkenin enerji arzının hükümeti, başbakanı, bakanları değil, bu ülkede yaşayan insanları, aileleri ve çocukları etkilediğini düşünmüyorlar. Küçük çocukların yaşadığı bir Ukrayna evinin ısınmasının olmamasını istemiyoruz, çünkü bu küçük çocuklar eski bir aktör olan mevcut davranışlarından sorumlu tutulamazlar.
Macar Bakan, Ukrayna yönetimine, “Drujba petrol boru hattını bombalamaya karar verdiklerinde, Macaristan'ın elektriği keserek Ukrayna için felaketle sonuçlanacak zorluklar yaratabileceğini” hatırlatmaları tavsiyesinde bulundu.
