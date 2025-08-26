Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 200’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya’nın özel askeri harekat bölgesinde bin 200’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 200’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1220 asker, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 142 hedef imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ve 191 uçak tipi İHA engelledi.
13:18 26.08.2025 (güncellendi: 13:23 26.08.2025)
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 200’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1220 asker, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 142 hedef imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ve 191 uçak tipi İHA engelledi.
