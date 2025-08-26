Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıları ve komşu ülkelere yönelik tehditlerini değerlendirdi. Szijjarto, Drujba’ya saldırının, bu boru hattından beslenen Macaristan ve Slovakya’ya yönelik saldırıyla eşdeğer olduğunu kaydetti.Szijjarto, “Bunlar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik saldırılar. Bu saldırılar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik ve Rusya'ya değil, Macaristan ve Slovakya'ya zarar veriyor” ifadesini kullandı.Drujba’ya saldırılar konusunda sessiz kalan Brüksel'in de desteğiyle Kiev'in bu şekilde, Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki tutumunu değiştirmeye zorlamak için baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Macar diplomat, bu tutumun, “Macaristan çıkarlarıyla tamamen çeliştiğini, ancak Ukrayna çıkarlarıyla örtüştüğünü” belirtti.Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in, Macaristan'ı “açıkça, kaba ve utanmaz bir şekilde tehdit ettiğini” kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
10:22 26.08.2025 (güncellendi: 10:42 26.08.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Kiev'in Brüksel'in de desteğiyle bu şekilde Budapeşte'ye baskı yaparak Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki tutumunu değiştirmeye çalıştığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıları ve komşu ülkelere yönelik tehditlerini değerlendirdi. Szijjarto, Drujba’ya saldırının, bu boru hattından beslenen Macaristan ve Slovakya’ya yönelik saldırıyla eşdeğer olduğunu kaydetti.
Szijjarto, “Bunlar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik saldırılar. Bu saldırılar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik ve Rusya'ya değil, Macaristan ve Slovakya'ya zarar veriyor” ifadesini kullandı.
Drujba’ya saldırılar konusunda sessiz kalan Brüksel'in de desteğiyle Kiev'in bu şekilde, Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki tutumunu değiştirmeye zorlamak için baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Macar diplomat, bu tutumun, “Macaristan çıkarlarıyla tamamen çeliştiğini, ancak Ukrayna çıkarlarıyla örtüştüğünü” belirtti.
Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in, Macaristan'ı “açıkça, kaba ve utanmaz bir şekilde tehdit ettiğini” kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenski, Macaristan'ın Brüksel ve (Avrupa Parlamentosu’ndaki) Avrupa Halk Partisi'nin Ukrayna yanlısı tutumuna benzer bir duruş almaması halinde, Macaristan'ın enerji güvenliği açısından önemli olan Drujba petrol boru hattına saldırmaya devam edeceğini açıkça dile getirdi.
