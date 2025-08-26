https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/szijjarto-drujbaya-saldiri-macaristan-ve-slovakyaya-yonelik-bir-saldiriyla-esdeger-1098835009.html

Szijjarto: Drujba'ya saldırı, Macaristan ve Slovakya'ya yönelik bir saldırıyla eşdeğer

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Kiev'in Brüksel'in de desteğiyle bu şekilde Budapeşte'ye baskı yaparak Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıları ve komşu ülkelere yönelik tehditlerini değerlendirdi. Szijjarto, Drujba’ya saldırının, bu boru hattından beslenen Macaristan ve Slovakya’ya yönelik saldırıyla eşdeğer olduğunu kaydetti.Szijjarto, “Bunlar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik saldırılar. Bu saldırılar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik ve Rusya'ya değil, Macaristan ve Slovakya'ya zarar veriyor” ifadesini kullandı.Drujba’ya saldırılar konusunda sessiz kalan Brüksel'in de desteğiyle Kiev'in bu şekilde, Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki tutumunu değiştirmeye zorlamak için baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Macar diplomat, bu tutumun, “Macaristan çıkarlarıyla tamamen çeliştiğini, ancak Ukrayna çıkarlarıyla örtüştüğünü” belirtti.Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in, Macaristan'ı “açıkça, kaba ve utanmaz bir şekilde tehdit ettiğini” kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:

