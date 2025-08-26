https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/szijjarto-drujbaya-saldiri-macaristan-ve-slovakyaya-yonelik-bir-saldiriyla-esdeger-1098835009.html
Szijjarto: Drujba'ya saldırı, Macaristan ve Slovakya'ya yönelik bir saldırıyla eşdeğer
Szijjarto: Drujba'ya saldırı, Macaristan ve Slovakya'ya yönelik bir saldırıyla eşdeğer
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Kiev'in Brüksel'in de desteğiyle bu şekilde Budapeşte'ye baskı yaparak Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T10:22+0300
2025-08-26T10:22+0300
2025-08-26T10:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
peter szijjarto
ukrayna
vladimir zelenskiy
slovakya
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00294e58308046a62c024f72a3ba9922.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıları ve komşu ülkelere yönelik tehditlerini değerlendirdi. Szijjarto, Drujba’ya saldırının, bu boru hattından beslenen Macaristan ve Slovakya’ya yönelik saldırıyla eşdeğer olduğunu kaydetti.Szijjarto, “Bunlar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik saldırılar. Bu saldırılar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik ve Rusya'ya değil, Macaristan ve Slovakya'ya zarar veriyor” ifadesini kullandı.Drujba’ya saldırılar konusunda sessiz kalan Brüksel'in de desteğiyle Kiev'in bu şekilde, Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki tutumunu değiştirmeye zorlamak için baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Macar diplomat, bu tutumun, “Macaristan çıkarlarıyla tamamen çeliştiğini, ancak Ukrayna çıkarlarıyla örtüştüğünü” belirtti.Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in, Macaristan'ı “açıkça, kaba ve utanmaz bir şekilde tehdit ettiğini” kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/duma-baskani-volodin-pekinde-cin-lideri-si-ile-gorustu-1098832500.html
macaristan
ukrayna
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_db1ac9c0e21123b34cabdc9e74235e54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, peter szijjarto, ukrayna, vladimir zelenskiy, slovakya, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap)
macaristan, peter szijjarto, ukrayna, vladimir zelenskiy, slovakya, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap)
Szijjarto: Drujba'ya saldırı, Macaristan ve Slovakya'ya yönelik bir saldırıyla eşdeğer
10:22 26.08.2025 (güncellendi: 10:42 26.08.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Kiev'in Brüksel'in de desteğiyle bu şekilde Budapeşte'ye baskı yaparak Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki tutumunu değiştirmeye çalıştığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıları ve komşu ülkelere yönelik tehditlerini değerlendirdi. Szijjarto, Drujba’ya saldırının, bu boru hattından beslenen Macaristan ve Slovakya’ya yönelik saldırıyla eşdeğer olduğunu kaydetti.
Szijjarto, “Bunlar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik saldırılar. Bu saldırılar Macaristan ve Slovakya'ya yönelik ve Rusya'ya değil, Macaristan ve Slovakya'ya zarar veriyor” ifadesini kullandı.
Drujba’ya saldırılar konusunda sessiz kalan Brüksel'in de desteğiyle Kiev'in bu şekilde, Budapeşte'yi Ukrayna'daki çatışma ve Avrupa Birliği'ne katılım konusundaki tutumunu değiştirmeye zorlamak için baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Macar diplomat, bu tutumun, “Macaristan çıkarlarıyla tamamen çeliştiğini, ancak Ukrayna çıkarlarıyla örtüştüğünü” belirtti.
Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in, Macaristan'ı “açıkça, kaba ve utanmaz bir şekilde tehdit ettiğini” kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenski, Macaristan'ın Brüksel ve (Avrupa Parlamentosu’ndaki) Avrupa Halk Partisi'nin Ukrayna yanlısı tutumuna benzer bir duruş almaması halinde, Macaristan'ın enerji güvenliği açısından önemli olan Drujba petrol boru hattına saldırmaya devam edeceğini açıkça dile getirdi.