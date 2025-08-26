Türkiye
Duma Başkanı Volodin Pekin'de Çin lideri Şi ile görüştü
Duma Başkanı Volodin Pekin’de Çin lideri Şi ile görüştü
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Volodin, resmi ziyarette bulunduğu Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin daveti üzerine Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 25 Ağustos Pazartesi günü Rus parlamenter heyetinin başında Pekin’e resmi ziyarette bulundu.Tarafların ekonomi, güvenlik, turizm, kültür, eğitim, bilim ve diğer alanlarda parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularını değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.Çin Merkez Televizyonu, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de Volodin’i kabul ettiğini duyurdu.Görüşme sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamını ve iyi dileklerini ileten Volodin, iki ülke parlamentoları arasındaki Parlamentolararası İşbirliği Komisyonu’nun Pekin'de gerçekleşen onuncu toplantısı ile ilgili bilgi vererek şunu dedi:Çin lideri Şi de iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğini takdir ederek, “İki ülkenin yasama organları, anlaşmaların uygulanmasında çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyor. Siz de ikili ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlıyorsunuz” ifadesini kullandı.Şi’nin diğer açıklamaları:
Duma Başkanı Volodin Pekin’de Çin lideri Şi ile görüştü

08:19 26.08.2025 (güncellendi: 08:24 26.08.2025)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, resmi ziyarette bulunduğu Çin’in başkenti Pekin’de Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin daveti üzerine Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 25 Ağustos Pazartesi günü Rus parlamenter heyetinin başında Pekin’e resmi ziyarette bulundu.
Tarafların ekonomi, güvenlik, turizm, kültür, eğitim, bilim ve diğer alanlarda parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularını değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.
Çin Merkez Televizyonu, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de Volodin’i kabul ettiğini duyurdu.
Görüşme sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamını ve iyi dileklerini ileten Volodin, iki ülke parlamentoları arasındaki Parlamentolararası İşbirliği Komisyonu’nun Pekin'de gerçekleşen onuncu toplantısı ile ilgili bilgi vererek şunu dedi:
Liderler düzeyinde alınan kararların yasal olarak güvence altına alınması için elimizden gelen her şeyi yapmamız önemli. Parlamentolararası komisyon toplantımız da tam olarak bu konuya ayrılmıştı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gündeminde yer alan konuları ele alıyoruz.
Çin lideri Şi de iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğini takdir ederek, “İki ülkenin yasama organları, anlaşmaların uygulanmasında çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyor. Siz de ikili ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlıyorsunuz” ifadesini kullandı.
Şi’nin diğer açıklamaları:
Ülkeler daha adil bir uluslararası düzeni desteklemeli;
Moskova ve Pekin geleneksel dostluklarını sürdürmeli ve işbirliğini derinleştirmeliler;
İlişkiler artık büyük güçler arasında en istikrarlı, olgun ve stratejik açıdan en tatmin edici ilişki olarak adlandırılabilir;
Çin ve Sovyetler Birliği muazzam fedakarlıklar yaparak 2. Dünya Savaşı'ndaki zafere önemli katkılarda bulunmuştu.
