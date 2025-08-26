https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/duma-baskani-volodin-pekinde-cin-lideri-si-ile-gorustu-1098832500.html

Duma Başkanı Volodin Pekin’de Çin lideri Şi ile görüştü

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, resmi ziyarette bulunduğu Çin’in başkenti Pekin’de Devlet Başkanı Şi ile görüştü. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin daveti üzerine Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 25 Ağustos Pazartesi günü Rus parlamenter heyetinin başında Pekin’e resmi ziyarette bulundu.Tarafların ekonomi, güvenlik, turizm, kültür, eğitim, bilim ve diğer alanlarda parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularını değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.Çin Merkez Televizyonu, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de Volodin’i kabul ettiğini duyurdu.Görüşme sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamını ve iyi dileklerini ileten Volodin, iki ülke parlamentoları arasındaki Parlamentolararası İşbirliği Komisyonu’nun Pekin'de gerçekleşen onuncu toplantısı ile ilgili bilgi vererek şunu dedi:Çin lideri Şi de iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğini takdir ederek, “İki ülkenin yasama organları, anlaşmaların uygulanmasında çok yakın bir işbirliği içinde çalışıyor. Siz de ikili ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlıyorsunuz” ifadesini kullandı.Şi’nin diğer açıklamaları:

