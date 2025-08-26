Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Benfica maçı için konuştu: 'Sürprizler yaratacak bir kadromuz yok'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-benfica-maci-icin-konustu-surprizler-yaratacak-bir-kadromuz-1098853233.html
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu play-off rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yla karşılaşacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Talisca basın toplantısı düzenledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu play-off rövanş maçı öncesi gerçekleşen basın toplantısında deneyimli teknik adam soruları yanıtladı.
Mourinho, Benfica’yı 'kompakt ve güçlü bir takım' olarak nitelendirirken, stadyumdaki coşkulu taraftar atmosferinin takımı olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.
'Benfica'yla aynı kadroya sahip değiliz'
Transfer konularına ilişkin sorulara yanıt veren Jose Mourinho şöyle konuştu:
Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica'yla aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürprizler için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum. Sakin hissediyorum. Bunun Fenerbahçe'nin en önemli maçlarından biri olup olmadığını bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe gibi bir kulübe prestij kazandırdığı ve maddi getirisi olduğu açık. Ancak eğer elemeyi geçersek, hedeflerimiz sınırlı kalır. Avrupa Ligi'ne gidersek hedeflerimiz daha büyük ancak elbette oynamamız gereken bir maç var ve onu oynayacağız.
Portekizli teknik adam, rakip teknik direktör Bruno Lage’ye saygı duyduğunu ifade ederek, “Bruno iyi bir teknik direktör, Benfica gibi büyük bir kulübü yönetiyor, başarılar dilerim. Burada hiç kaybetmedim çünkü takımlarım daha iyiydi. Porto, Manchester United...'' dedi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın açıklamalarına cevap veren Mourinho, ''Yarınki maçın kolay olduğuna dair verdiği demeçler verdi. Kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum" dedi.
'Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum'
Transfer konusunda Fenerbahçe yönetiminin geciktiğini açıklayan Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ve Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum.