Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Benfica maçı için konuştu: 'Sürprizler yaratacak bir kadromuz yok'

Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica'yla aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürprizler için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum. Sakin hissediyorum. Bunun Fenerbahçe'nin en önemli maçlarından biri olup olmadığını bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe gibi bir kulübe prestij kazandırdığı ve maddi getirisi olduğu açık. Ancak eğer elemeyi geçersek, hedeflerimiz sınırlı kalır. Avrupa Ligi'ne gidersek hedeflerimiz daha büyük ancak elbette oynamamız gereken bir maç var ve onu oynayacağız.