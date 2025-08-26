https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/orbandan-zelenskiye-uyari-tehditlerin-uzun-vadeli-sonuclari-olacak-1098831715.html

Orban’dan Zelenskiy’e uyarı: ‘Tehditlerin uzun vadeli sonuçları olacak’

Macaristan Başbakanı Orban, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıların sonuçlarına katlanacağını belirtti. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya paylaşımında, Drujba petrol boru hatlarına yönelik saldırıları bağlamında Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i ‘tehditlerin sonuçsuz kalmayacağı’ konusunda uyardı.Orban, “Zelenskiy, Macaristan'ı açıkça tehdit etti. Drujba boru hattını bombalamalarının sebebinin AB üyeliklerini desteklemememiz olduğunu itiraf etti. Dolayısıyla Macarlar doğru kararı verdi... Zelenskiy'in sözlerinin uzun vadeli sonuçları olacak” diye yazdı.Macar Başbakan, şantaj, patlama ve tehditlerle Avrupa Birliği'ne (AB) girmenin mümkün olmadığını ekledi.Macaristan ve Slovakya’yı besleyen Drujba petrol boru hatlarına geçen haftalarda üç kez saldırı düzenlenmiş, sevkiyatlara ara verilmişti.Daha önce Orban, saldırılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup yazarak duruma dikkat çekmişti. Trump, yanıtında, bundan dolayı çok kızgın olduğunu ifade etmişti.

