Trump'tan yeni vergi tehdidi: 'ABD teknoloji şirketlerine saldıran ülkelere karşı duracağım'

ABD Başkanı olarak, inanılmaz Amerikan teknoloji şirketlerimize saldıran ülkelere karşı duracağım. Dijital Vergiler, Dijital Hizmetler Mevzuatı ve Dijital Pazarlar Düzenlemeleri, Amerikan teknolojisine zarar vermek ya da ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeler, inanılmaz bir şekilde, Çin’in en büyük teknoloji şirketlerine tamamen göz yummaktadır. Bu sona ermeli ve hemen sona ermeli!

Bu gerçeği ilan ederken, Dijital Vergiler, Mevzuatlar, Kurallar veya Düzenlemelere sahip tüm ülkelere açıkça bildiriyorum: Bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadığı takdirde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak o ülkenin ABD’ye yaptığı ihracata ciddi ek gümrük vergileri getireceğim ve yüksek derecede korunan teknoloji ve çiplere yönelik ihracat kısıtlamaları uygulayacağım.

Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika’ya ve harika teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi halde sonuçlarına katlanın! Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.