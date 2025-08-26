Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/trumptan-yeni-vergi-tehdidi-abd-teknoloji-sirketlerine-saldiran-ulkelere-karsi-duracagim-1098829540.html
Trump'tan yeni vergi tehdidi: 'ABD teknoloji şirketlerine saldıran ülkelere karşı duracağım'
Trump'tan yeni vergi tehdidi: 'ABD teknoloji şirketlerine saldıran ülkelere karşı duracağım'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, ABD teknoloji şirketlerini 'kısıtlayan' düzenlemelere sahip ülkelere ek vergi uygulayacağını açıkladı. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T04:31+0300
2025-08-26T04:31+0300
dünya
abd
donald trump
abd
teknoloji
vergi
gümrük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0d582317133b8bfc03ba85b4d50586b7.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan teknoloji şirketlerini sınırlamak amacıyla hazırlandığı iddia edilen 'dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemelere' sahip ülkelerden bu önlemleri kaldırmamaları halinde ilave ticaret tarifeleri uygulayacağını söyledi.Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kulladı:Ayrıca bu kısıtlayıcı önlemlerin Çinli teknoloji şirketlerinin gelişip pazarda söz sahibi olmasına olanak sağladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/musktan-yapay-zekalara-rekabet-davasi-1098828420.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a7daf729d66a27c6e5bd3d8e2ff94823.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abd, teknoloji, vergi, gümrük
abd, donald trump, abd, teknoloji, vergi, gümrük

Trump'tan yeni vergi tehdidi: 'ABD teknoloji şirketlerine saldıran ülkelere karşı duracağım'

04:31 26.08.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
Donald Trump, ABD teknoloji şirketlerini 'kısıtlayan' düzenlemelere sahip ülkelere ek vergi uygulayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan teknoloji şirketlerini sınırlamak amacıyla hazırlandığı iddia edilen 'dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemelere' sahip ülkelerden bu önlemleri kaldırmamaları halinde ilave ticaret tarifeleri uygulayacağını söyledi.
Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kulladı:

ABD Başkanı olarak, inanılmaz Amerikan teknoloji şirketlerimize saldıran ülkelere karşı duracağım. Dijital Vergiler, Dijital Hizmetler Mevzuatı ve Dijital Pazarlar Düzenlemeleri, Amerikan teknolojisine zarar vermek ya da ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeler, inanılmaz bir şekilde, Çin’in en büyük teknoloji şirketlerine tamamen göz yummaktadır. Bu sona ermeli ve hemen sona ermeli!

Bu gerçeği ilan ederken, Dijital Vergiler, Mevzuatlar, Kurallar veya Düzenlemelere sahip tüm ülkelere açıkça bildiriyorum: Bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadığı takdirde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak o ülkenin ABD’ye yaptığı ihracata ciddi ek gümrük vergileri getireceğim ve yüksek derecede korunan teknoloji ve çiplere yönelik ihracat kısıtlamaları uygulayacağım.

Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika’ya ve harika teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi halde sonuçlarına katlanın! Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.

Ayrıca bu kısıtlayıcı önlemlerin Çinli teknoloji şirketlerinin gelişip pazarda söz sahibi olmasına olanak sağladığını kaydetti.
Musk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
DÜNYA
Musk'tan yapay zekalara 'rekabet' davası
00:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала