İş insanı Elon Musk'ın şirketleri X ve xAI, yapay zeka alanında rekabeti engellemekle suçladığı Apple ile OpenAI'a dava açtı. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Musk'tan yapay zekalara 'rekabet' davası
00:32 26.08.2025 (güncellendi: 00:50 26.08.2025)
İş insanı Elon Musk'ın şirketleri X ve xAI, yapay zeka alanında rekabeti engellemekle suçladığı Apple ile OpenAI'a dava açtı.
Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka pazarını tekeline almak için 'güçlerini birleştirdikleri' iddiasıyla Apple ve OpenAI'ye dava açtı.
Musk, ayın başlarında şirketlere karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etmiş, Apple'ın OpenAI hariç hiçbir yapay zeka şirketinin AppStore sıralamasında ilk sıraya yerleşmesine izin vermediğini iddia etmiş ve durumu 'açık bir antitröst ihlali' olarak nitelendirmişti.
"Bu, insanlığın yarattığı en güçlü teknoloji olan yapay zekânın ('YZ') hızla yönlendirdiği bir dünyada hakimiyetlerini sürdürmek için güçlerini birleştiren iki tekelcinin hikayesidir. Davalılar Apple ve OpenAI, tekel konumlarını korumak ve X ve xAI gibi yenilikçilerin rekabet etmesini engellemek için birlikte çalışarak pazarları kilitlediler" diyen xAI, davanın amacının şirketlerin 'rekabet karşıtı planlarını sürdürmelerini' engellemek ve 'milyarlarca dolar tazminat almak' olduğunu ekledi.
Ayrıca Apple'ın akıllı telefon pazarındaki büyük payı nedeniyle 'hazırlıksız' duruma düştüğü ve bu nedenle yapay zeka sektöründeki yenilikleri görmezden geldiği iddia edildi.
Musk'ın şirketi ayrıca, "Apple kaçınılmaz olandan kaçamayacağını biliyor; en azından tek başına. Akıllı telefon tekelini korumak için çaresiz bir girişimde bulunan Apple, yapay zeka alanındaki rekabeti ve inovasyonu engellemekten en çok faydalanan şirketle, üretken yapay zeka sohbet robotları pazarında tekel olan OpenAI ile güçlerini birleştirdi" diye ekledi.
Davada ayrıca iki şirketin, Apple'ın iPhone'larında xAI ürünlerinin kullanımını engellemek için komplo kurduğu iddia edildi.
Şirket, "Apple, OpenAI ile yaptığı özel anlaşma olmasaydı, X uygulamasını ve Grok uygulamasını App Store'da daha belirgin bir şekilde öne çıkarmaktan kaçınması için hiçbir neden olmazdı" ifadelerini kullandı.
xAI, Kasım 2023'te tanıtılan Grok yapay zekasını geliştiriyor. Mart 2024'te xAI, Grok'u açık kaynaklı hale getirdi.
OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotu, Kasım 2022 sonlarında piyasaya sürüldükten sonra popülerlik kazandı ve bir haftadan kısa sürede ilk milyon kullanıcısına ulaştı. Musk, 2015 yılında OpenAI'yi kurdu, ancak daha sonra girişimle bağlarını kopardı.