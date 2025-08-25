https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/babasinin-yks-cikisinda-cicekle-karsiladigi-ogrenci-hayalindeki-bolume-yerlesti-1098823175.html

Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci hayalindeki bölüme yerleşti

Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci hayalindeki bölüme yerleşti

Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, Yeditepe Üniversitesi...

Babasının YKS çıkışında çiçekle karşıladığı öğrenci hayalindeki bölüme yerleşti.Aile Muş'ta genç kız Aydın'da çalışıyorÇimen Gülen, YKS sonuçlarını Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken öğrendi. Çimen, mutlu haberi Muş'taki babasına telefonda bildirdi.Bir iş insanı yüzde 50 bursu karşıladıOtelde garsonluk yapan Gülen, gazetecilere, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığını söyledi.Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) bölümünü kazandığını belirten Gülen, "Üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu çok emek vermiştim. Üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 burslu kazandım. Bir iş insanı da geri kalanı karşıladı. Ekonomik durumum el vermediği için iş insanı yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.'Babam sayesinde burdayım'Babasının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Gülen, şöyle devam etti:

