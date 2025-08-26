https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kartalda-copler-sokaga-tasti-belediye-iscileri-is-yavaslatti-1098828291.html
Kartal’da çöpler sokağa taştı: Belediye işçileri iş yavaşlattı
Kartal’da temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek iş bırakınca çöpler sokağa taştı.Kartal Belediyesi’nde görev yapan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığı ve ikramiyeyle mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti. İşçilerin çöp toplama işlemini durdurması üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.Belediyenin, işçilerin hesaplarına bir kısım ödeme yaptığı, kalan miktarın ise perşembe günü ödeneceği bildirildi.
türki̇ye
Kartal Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, ikramiye ve geriye dönük mesai ücretlerinin ödenmemesiyle, maaşlarının yalnızca yarısının yatırıldığını belirterek iş yavaşlatma kararı aldı. İşçilerin eylemi nedeniyle ilçedeki bazı bölgelerde çöpler toplanmazken, konteynerlerin taştığı ve sokaklarda çöp birikintileri oluştuğu görüldü.
Kartal Belediyesi’nde görev yapan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığı ve ikramiyeyle mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti. İşçilerin çöp toplama işlemini durdurması üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.
Belediyenin, işçilerin hesaplarına bir kısım ödeme yaptığı, kalan miktarın ise perşembe günü ödeneceği bildirildi.