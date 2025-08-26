https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kartalda-copler-sokaga-tasti-belediye-iscileri-is-yavaslatti-1098828291.html

Kartal’da çöpler sokağa taştı: Belediye işçileri iş yavaşlattı

Kartal’da çöpler sokağa taştı: Belediye işçileri iş yavaşlattı

Kartal Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, ikramiye ve geriye dönük mesai ücretlerinin ödenmemesiyle, maaşlarının yalnızca yarısının yatırıldığını... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Kartal’da temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek iş bırakınca çöpler sokağa taştı.Kartal Belediyesi’nde görev yapan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığı ve ikramiyeyle mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitti. İşçilerin çöp toplama işlemini durdurması üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.Belediyenin, işçilerin hesaplarına bir kısım ödeme yaptığı, kalan miktarın ise perşembe günü ödeneceği bildirildi.

