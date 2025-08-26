https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/amerika-kitasinda-olmamasi-gereken-yeni-bir-insan-turu-kesfedildi-checua-nedir-turkler-ile-1098837656.html
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
Sputnik Türkiye
Kolombiya’da arkeolojik kazılardan çıkarılan 6 bin yıllık kalıntıların DNA’sı ilk kez tam olarak incelendi. Bilim insanları, “Checua” adı verilen bu grubun... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T11:35+0300
2025-08-26T11:35+0300
2025-08-26T11:35+0300
yaşam
bogota
bilim
bilim insanları
evrim
evrim
yılsonu2025
bering boğazı
amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097347003_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0008fa8de4c91e3f04b190843207e088.png
Kolombiya’da başkent Bogota yakınlarındaki kazılarda 1992’de gün yüzüne çıkarılan insan kalıntıları, yapılan genetik analizlerle tarihe ışık tuttu. Ulusal Üniversite Genetik Enstitüsü’nden araştırmacı Dr. Andrea Casas, yapılan karşılaştırmalarda Cundiboyacense platosunda bulunan bu insanların daha önce raporlanmamış bir genetik soya sahip olduğunu açıkladı.30 kişiye ait kalıntılar incelendiKeşif kapsamında yaklaşık 30 kişiye ait parçalı kalıntılar ve büyük ölçüde sağlam bir kafatası bulundu. Altı bireyin DNA dizilimi projeye dahil edilebilecek kadar sağlam çıktı. Diğer kalıntılar ise Panama’da bulunan gruplarla genetik benzerlik göstererek, 20 bin yıl önce Bering Boğazı üzerinden başlayan göç dalgasının bir parçası olduklarını ortaya koydu. Bering Boğazı, Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu nokta.Checua topluluğunun akıbetiAraştırmacılar, Checua halkının izole, göçebe bir avcı-toplayıcı topluluk olabileceğini düşünüyor. İklim koşulları, salgın hastalıklar veya yiyecek kıtlığı nedeniyle yok olmuş olabilecekleri belirtiliyor. Günümüzde bilinen hiçbir soy bağları bulunmuyor.Farklı kafatası yapısı ve diş izleriFiziksel antropoloji profesörü Dr. Jose Vicente Rodriguez, Checua kafatasının bölgede bulunan diğer nüfuslarınkinden daha uzun yapıda olduğunu vurguladı. Dişlerde çürük yerine çene kemiğinde apseler gözlemlendi; bu da bireylerin enfeksiyon nedeniyle diş kaybı yaşamış olabileceğini gösteriyor.Türkler ile benzeri özellikler var mı?Beslenmede volkanların etkisiBilim insanlarına göre erken dönem toplulukların beslenme biçimleri, bölgede yaşanan volkanik patlamalar tarafından şekillendirildi. Yüzeyde yetişen bitkilerin zarar görmesi, insanları patates ve yumru kökler gibi yer altı sebzelerine yönlendirmiş olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-acikladi-sivrisinekler-neden-bazi-insanlari-daha-cok-isiriyor-1098836055.html
bogota
bering boğazı
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097347003_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ebe5c2174eda3a9cd95d860b32a42058.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bogota, bilim, bilim insanları, evrim, evrim, yılsonu2025, bering boğazı, amerika
bogota, bilim, bilim insanları, evrim, evrim, yılsonu2025, bering boğazı, amerika
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
Kolombiya’da arkeolojik kazılardan çıkarılan 6 bin yıllık kalıntıların DNA’sı ilk kez tam olarak incelendi. Bilim insanları, “Checua” adı verilen bu grubun daha önce bilinmeyen bir insan soyu olduğunu açıkladı. Checua topluluğunun izole bir avcı-toplayıcı grup olabileceği ve günümüzde bilinen hiçbir torunlarının bulunmadığı düşünülüyor.
Kolombiya’da başkent Bogota yakınlarındaki kazılarda 1992’de gün yüzüne çıkarılan insan kalıntıları, yapılan genetik analizlerle tarihe ışık tuttu. Ulusal Üniversite Genetik Enstitüsü’nden araştırmacı Dr. Andrea Casas, yapılan karşılaştırmalarda Cundiboyacense platosunda bulunan bu insanların daha önce raporlanmamış bir genetik soya sahip olduğunu açıkladı.
30 kişiye ait kalıntılar incelendi
Keşif kapsamında yaklaşık 30 kişiye ait parçalı kalıntılar
ve büyük ölçüde sağlam bir kafatası
bulundu. Altı bireyin DNA dizilimi projeye dahil edilebilecek kadar sağlam çıktı. Diğer kalıntılar ise Panama’da bulunan gruplarla genetik benzerlik göstererek, 20 bin yıl önce Bering Boğazı üzerinden başlayan göç dalgasının
bir parçası olduklarını ortaya koydu. Bering Boğazı, Amerika
ve Asya
kıtalarının birbirine en yakın olduğu nokta.
Checua topluluğunun akıbeti
Araştırmacılar, Checua halkının izole, göçebe bir avcı-toplayıcı topluluk olabileceğini düşünüyor. İklim koşulları, salgın hastalıklar veya yiyecek kıtlığı nedeniyle yok olmuş olabilecekleri belirtiliyor. Günümüzde bilinen hiçbir soy bağları bulunmuyor.
Farklı kafatası yapısı ve diş izleri
Fiziksel antropoloji profesörü Dr. Jose Vicente Rodriguez, Checua kafatasının bölgede bulunan diğer nüfuslarınkinden daha uzun yapıda olduğunu vurguladı. Dişlerde çürük yerine çene kemiğinde apseler gözlemlendi; bu da bireylerin enfeksiyon nedeniyle diş kaybı yaşamış olabileceğini gösteriyor.
Türkler ile benzeri özellikler var mı?
Kafatası biçimi:
Checua kafataslarının uzun yapılı (dolikosefal) olması dikkat çekmiş. Orta Asya
bozkır halklarında da uzun kafatası yapısına rastlanıyor ama bu, genetik bağdan çok dünya genelinde farklı topluluklarda ortaya çıkan bağımsız morfolojik özellikler
olabilir.
Avcı-toplayıcı yaşam tarzı:
Hem Checua hem de eski Türklerin erken dönemleri göçebe-avcı özellikler taşıyor. Ama bu, dünyanın farklı yerlerindeki tüm erken insan toplulukları için ortak bir özellik.
Beslenme:
Checua’nın patates ve kök sebze ağırlıklı beslendiği, Türklerin ise hayvancılık ve tahıl tarımı üzerine yoğunlaştığı biliniyor. Burada belirgin bir benzerlik yok.
Beslenmede volkanların etkisi
Bilim
insanlarına göre erken dönem toplulukların beslenme biçimleri, bölgede yaşanan volkanik patlamalar
tarafından şekillendirildi. Yüzeyde yetişen bitkilerin zarar görmesi, insanları patates ve yumru kökler
gibi yer altı sebzelerine yönlendirmiş olabilir.