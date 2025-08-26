https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/amerika-kitasinda-olmamasi-gereken-yeni-bir-insan-turu-kesfedildi-checua-nedir-turkler-ile-1098837656.html

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da arkeolojik kazılardan çıkarılan 6 bin yıllık kalıntıların DNA'sı ilk kez tam olarak incelendi. Bilim insanları, "Checua" adı verilen bu grubun...

Kolombiya’da başkent Bogota yakınlarındaki kazılarda 1992’de gün yüzüne çıkarılan insan kalıntıları, yapılan genetik analizlerle tarihe ışık tuttu. Ulusal Üniversite Genetik Enstitüsü’nden araştırmacı Dr. Andrea Casas, yapılan karşılaştırmalarda Cundiboyacense platosunda bulunan bu insanların daha önce raporlanmamış bir genetik soya sahip olduğunu açıkladı.30 kişiye ait kalıntılar incelendiKeşif kapsamında yaklaşık 30 kişiye ait parçalı kalıntılar ve büyük ölçüde sağlam bir kafatası bulundu. Altı bireyin DNA dizilimi projeye dahil edilebilecek kadar sağlam çıktı. Diğer kalıntılar ise Panama’da bulunan gruplarla genetik benzerlik göstererek, 20 bin yıl önce Bering Boğazı üzerinden başlayan göç dalgasının bir parçası olduklarını ortaya koydu. Bering Boğazı, Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu nokta.Checua topluluğunun akıbetiAraştırmacılar, Checua halkının izole, göçebe bir avcı-toplayıcı topluluk olabileceğini düşünüyor. İklim koşulları, salgın hastalıklar veya yiyecek kıtlığı nedeniyle yok olmuş olabilecekleri belirtiliyor. Günümüzde bilinen hiçbir soy bağları bulunmuyor.Farklı kafatası yapısı ve diş izleriFiziksel antropoloji profesörü Dr. Jose Vicente Rodriguez, Checua kafatasının bölgede bulunan diğer nüfuslarınkinden daha uzun yapıda olduğunu vurguladı. Dişlerde çürük yerine çene kemiğinde apseler gözlemlendi; bu da bireylerin enfeksiyon nedeniyle diş kaybı yaşamış olabileceğini gösteriyor.Türkler ile benzeri özellikler var mı?Beslenmede volkanların etkisiBilim insanlarına göre erken dönem toplulukların beslenme biçimleri, bölgede yaşanan volkanik patlamalar tarafından şekillendirildi. Yüzeyde yetişen bitkilerin zarar görmesi, insanları patates ve yumru kökler gibi yer altı sebzelerine yönlendirmiş olabilir.

