Fenerbahçe-Benfica maçını yönetecek hakemler belli oldu
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı rövanş maçında Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.Vincic'in yardımcılıklarını Slovenya Futbol Federasyonundan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak. Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.
