Fenerbahçe-Benfica maçını yönetecek hakemler belli oldu
Fenerbahçe-Benfica maçını yönetecek hakemler belli oldu
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı rövanş maçında Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.Vincic'in yardımcılıklarını Slovenya Futbol Federasyonundan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak. Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.
Fenerbahçe-Benfica maçını yönetecek hakemler belli oldu

11:42 25.08.2025
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı rövanş maçında Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Slovenya Futbol Federasyonundan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak. Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.
SPOR
SPOR
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Benfica'yla 0-0 berabere kaldı
20 Ağustos, 23:55
