Hayvandan insana bulaştı: ABD’de ilk 'et yiyen parazit' vakası tespit edildi

ABD’nin Maryland eyaletinde ilk kez bir kişide “vidalı kurt” (et yiyen parazit) görüldü. Canlı dokuyu yiyen bu parazit tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Halk sağlığı riski düşük ama hayvancılık için büyük tehdit.

ABD’de ilk kez bir kişide 'vidalı kurt' olarak bilinen ve halk arasında et yiyen parazit olarak tanımlanan vakaya rastlandı. Maryland eyaletinde görülen olayın, Orta Amerika’dan ülkeye seyahat eden bir kişi üzerinden taşındığı açıklandı. Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilirABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hastanın tedavi edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Yetkililer, toplum sağlığı için riskin düşük olduğunu ancak hayvancılık sektörü üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor.Vidalı kurt sineğinin dişileri, hayvanların ya da insanların yaralarına yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan yüzlerce larva, vida gibi ilerleyerek canlı dokuyu kemiriyor. Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen bu parazit, erken teşhisle temizlenip tedavi edilebilir.Geçen sene binlerce hayvan telef olduGeçtiğimiz yıl Orta Amerika ve Meksika’da başlayan salgın nedeniyle binlerce hayvan kaybedilmişti. ABD’ye de bu yolla taşındığı düşünülen parazitin, özellikle Teksas gibi hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde 1.8 milyar doları bulan ekonomik kayıplara neden olabileceği öngörülmekte.ABD Tarım Bakanlığı (USDA), sınırda sıkı kontrollerin yanı sıra Teksas’ta haftada yüz milyonlarca steril erkek sineğin üretileceği özel bir tesis kuracağını duyurdu. Bu yöntemle doğada çiftleşen steril erkeklerin, dişi popülasyonunu azaltarak parazitin yayılımını durdurması amaçlanıyor.Türkiye’de veya Avrupa’da görülüyor mu?Uzmanlara göre, “vidalı kurt” (Cochliomyia hominivorax) şu an sadece Orta ve Güney Amerika, Karayipler ve Meksika’da görülüyor. Türkiye’de ve Avrupa’da bu türe rastlanmadı. Ancak Avrupa’da farklı bir etçil sinek türü olan Wohlfahrtia magnifica zaman zaman hayvanlarda ve nadiren insanlarda vakalara yol açabiliyor. Türkiye’de bildirilen bazı vakalar ise genellikle farklı myiasis türlerinden kaynaklanıyor ancak bu tür vidalı kurt ile karıştırılmamalı.

