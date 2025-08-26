Türkiye
Ankara'daki yol kesme ve darp görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Asfalt zorbaları'
Ankara'daki yol kesme ve darp görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Asfalt zorbaları'
Ankara'da trafikte yol kesip karşı sürücüyü darp eden kişiler yakalandı. İçişleri Bakanlığı yaralanan kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi ve "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
türki̇ye
trafik
zorba
ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Ankara'da trafik magandalığıBakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.'Asfalt zorbaları'Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
türki̇ye
ankara
2025
Ankara'da trafikte yol kesip karşı sürücüyü darp eden kişiler yakalandı. İçişleri Bakanlığı yaralanan kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi ve "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ankara'da trafik magandalığı

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

'Asfalt zorbaları'

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."
