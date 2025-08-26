https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/ankaradaki-yol-kesme-ve-darp-goruntuleri-sonrasi-icisleri-bakanligindan-aciklama-asfalt-zorbalari-1098836674.html

Ankara'daki yol kesme ve darp görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Asfalt zorbaları'

Ankara'daki yol kesme ve darp görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Asfalt zorbaları'

Sputnik Türkiye

Ankara'da trafikte yol kesip karşı sürücüyü darp eden kişiler yakalandı. İçişleri Bakanlığı yaralanan kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi ve "Kamu... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T11:24+0300

2025-08-26T11:24+0300

2025-08-26T11:24+0300

türki̇ye

trafik

zorba

ali yerlikaya

i̇çişleri bakanlığı

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098837208_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7dc31bd95fa206f9c3c35416f7afa37c.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Ankara'da trafik magandalığıBakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.'Asfalt zorbaları'Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trafik-sigortasinda-kural-degisti-arac-alacaklari-ilgilendiriyor-1098805060.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ankara içişleri bakanlığı, ankara trafik darp