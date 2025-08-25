Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trafik-sigortasinda-kural-degisti-arac-alacaklari-ilgilendiriyor-1098805060.html
Trafik sigortasında kural değişti: Araç alacakları ilgilendiriyor
Trafik sigortasında kural değişti: Araç alacakları ilgilendiriyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni düzenlemeler yapıldı. Artık araç alan sürücüler mevcut hasarsızlık... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T09:32+0300
2025-08-25T09:32+0300
ekonomi̇
trafik
trafik sigortası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098753412_0:0:1980:1114_1920x0_80_0_0_e897bead98e0d138215d3be30b394e68.jpg
Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası düzenlemeleri açıklandı. Sigorta yenileme, yeni araç alımı ve hasarsızlık basamaklarıyla ilgili değişiklikler genelgeyle resmileşti.Araç alacaklar için basamak düzenlemesiÖnceden, aracını satmadan yeni araç alan sürücüler, sigorta poliçelerini otomatik olarak 4’üncü basamaktan yaptırmak zorundaydı. Bu durum, kaza yapmayan sürücüleri cezalandırırken kaza yapanların avantajlı hale gelmesine neden oluyordu.Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücüler yeni araç aldığında mevcut hasarsızlık basamağı korunacak. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni araç alsa bile trafik sigortası 8’inci basamaktan yapılacak. Aynı şekilde, 1’inci basamakta olan sürücüler yeni araç alsalar bile sistem onları doğrudan 1’inci basamaktan başlatacak.Mevcut aracını satanlar için değişiklik yokMevcut aracını satarak yeni araç alan sürücüler için ise kural aynı kaldı. Bu kişiler, hangi basamakta iseler yeni araç için de aynı basamaktan devam edecekler.Poliçesini erken yenileyenlere uyarıYeni düzenlemede erken poliçe yenileme yapan sürücüler için de dikkat çekici bir değişiklik var.Poliçesini süresinden önce yenileyen ve yeni poliçesi henüz devreye girmeden kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları bir sonraki yenileme döneminde bir basamak aşağı düşürülecek.Hasarsız sürücülerin hakları korunuyorYeni kurallar ile hasarsız sürücülerin haklarının korunması, sık sık kaza yapan sürücülere ise ek avantajlar sağlanmaması hedefleniyor. Uzmanlar, düzenlemenin sigorta sisteminde daha adil bir denge oluşturacağını vurguluyor.Uygulama tarihi belli olduResmî genelgeye göre düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bakan-uralogluna-hiz-cezasi-kendimi-ihbar-etmis-oldum-1098803790.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098753412_56:0:1925:1402_1920x0_80_0_0_2ce6e75377abd5b0dedf73b17f480b08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trafik, trafik sigortası
trafik, trafik sigortası

Trafik sigortasında kural değişti: Araç alacakları ilgilendiriyor

09:32 25.08.2025
© AA / Yasin Cingözİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA / Yasin Cingöz
Abone ol
Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni düzenlemeler yapıldı. Artık araç alan sürücüler mevcut hasarsızlık basamağını koruyacak, poliçesini erken yenileyenler ise kaza yapmaları halinde bir basamak düşürülecek. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.
Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası düzenlemeleri açıklandı. Sigorta yenileme, yeni araç alımı ve hasarsızlık basamaklarıyla ilgili değişiklikler genelgeyle resmileşti.

Araç alacaklar için basamak düzenlemesi

Önceden, aracını satmadan yeni araç alan sürücüler, sigorta poliçelerini otomatik olarak 4’üncü basamaktan yaptırmak zorundaydı. Bu durum, kaza yapmayan sürücüleri cezalandırırken kaza yapanların avantajlı hale gelmesine neden oluyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücüler yeni araç aldığında mevcut hasarsızlık basamağı korunacak. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni araç alsa bile trafik sigortası 8’inci basamaktan yapılacak. Aynı şekilde, 1’inci basamakta olan sürücüler yeni araç alsalar bile sistem onları doğrudan 1’inci basamaktan başlatacak.

Mevcut aracını satanlar için değişiklik yok

Mevcut aracını satarak yeni araç alan sürücüler için ise kural aynı kaldı. Bu kişiler, hangi basamakta iseler yeni araç için de aynı basamaktan devam edecekler.

Poliçesini erken yenileyenlere uyarı

Yeni düzenlemede erken poliçe yenileme yapan sürücüler için de dikkat çekici bir değişiklik var.
Poliçesini süresinden önce yenileyen ve yeni poliçesi henüz devreye girmeden kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları bir sonraki yenileme döneminde bir basamak aşağı düşürülecek.

Hasarsız sürücülerin hakları korunuyor

Yeni kurallar ile hasarsız sürücülerin haklarının korunması, sık sık kaza yapan sürücülere ise ek avantajlar sağlanmaması hedefleniyor. Uzmanlar, düzenlemenin sigorta sisteminde daha adil bir denge oluşturacağını vurguluyor.

Uygulama tarihi belli oldu

Resmî genelgeye göre düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Bakan Uraloğlu ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu'na hız cezası: 'Kendimi ihbar etmiş oldum'
08:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала