Trafik sigortasında kural değişti: Araç alacakları ilgilendiriyor

Trafik sigortasında kural değişti: Araç alacakları ilgilendiriyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni düzenlemeler yapıldı. Artık araç alan sürücüler mevcut hasarsızlık... 25.08.2025

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası düzenlemeleri açıklandı. Sigorta yenileme, yeni araç alımı ve hasarsızlık basamaklarıyla ilgili değişiklikler genelgeyle resmileşti.Araç alacaklar için basamak düzenlemesiÖnceden, aracını satmadan yeni araç alan sürücüler, sigorta poliçelerini otomatik olarak 4’üncü basamaktan yaptırmak zorundaydı. Bu durum, kaza yapmayan sürücüleri cezalandırırken kaza yapanların avantajlı hale gelmesine neden oluyordu.Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücüler yeni araç aldığında mevcut hasarsızlık basamağı korunacak. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni araç alsa bile trafik sigortası 8’inci basamaktan yapılacak. Aynı şekilde, 1’inci basamakta olan sürücüler yeni araç alsalar bile sistem onları doğrudan 1’inci basamaktan başlatacak.Mevcut aracını satanlar için değişiklik yokMevcut aracını satarak yeni araç alan sürücüler için ise kural aynı kaldı. Bu kişiler, hangi basamakta iseler yeni araç için de aynı basamaktan devam edecekler.Poliçesini erken yenileyenlere uyarıYeni düzenlemede erken poliçe yenileme yapan sürücüler için de dikkat çekici bir değişiklik var.Poliçesini süresinden önce yenileyen ve yeni poliçesi henüz devreye girmeden kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları bir sonraki yenileme döneminde bir basamak aşağı düşürülecek.Hasarsız sürücülerin hakları korunuyorYeni kurallar ile hasarsız sürücülerin haklarının korunması, sık sık kaza yapan sürücülere ise ek avantajlar sağlanmaması hedefleniyor. Uzmanlar, düzenlemenin sigorta sisteminde daha adil bir denge oluşturacağını vurguluyor.Uygulama tarihi belli olduResmî genelgeye göre düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

