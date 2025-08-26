https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/alman-girisimci-dotcom-ukrayna-projesi-sona-ermistir-1098839456.html

Alman girişimci Dotcom: Ukrayna projesi sona ermiştir

Alman girişimci Dotcom: Ukrayna projesi sona ermiştir

Sputnik Türkiye

Alman girşimci Dotcom, ‘Ukrayna projesinin sona erdiğini’ belirtti. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T12:04+0300

2025-08-26T12:04+0300

2025-08-26T12:04+0300

dünya

kim dotcom

avrupa

haberler

keir starmer

ursula von der leyen

ukrayna

almanya

megaupload

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098839210_0:95:1053:687_1920x0_80_0_0_f91e83d1e62c55e7faa1438f861d4de3.png

Dünyanın en büyük dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega kurucusu Kim Dotcom, ‘Ukrayna projesinin sona erdiğini’ belirtti.Dotcom, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, “(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer’in ‘işi bitti’. Sırada (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen var. Ukrayna projesi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.Alman girişimci ayrıca Starmer’e görevi bırakma çağrısında bulundu.Almanya-Finlandiya asıllı girişimci Kim Dotcom daha önce FBI'ın radarına girmiş, büronun talebi üzerine tutuklanmış ve haraççılık, kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanmıştı. Kim Dotcom ise yöneltilen suçlamaların taraflı olduğunu ifade etmişti. ABD, Dotcom’un şu anda ikamet ettiği Yeni Zelanda'dan iadesini talep ediyor, girişimci ise sınır dışı edilme kararına karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/korsan-paylasim-sitesi-megauploadin-kurucusu-kim-dotcom-abdye-iade-edilecek-1086883316.html

ukrayna

almanya

abd

yeni zelanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim dotcom, avrupa, haberler, keir starmer, ursula von der leyen, ukrayna, almanya, megaupload, abd, yeni zelanda, kim dotcom, x