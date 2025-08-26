Türkiye
Alman girişimci Dotcom: Ukrayna projesi sona ermiştir
Alman girişimci Dotcom: Ukrayna projesi sona ermiştir
Alman girşimci Dotcom, ‘Ukrayna projesinin sona erdiğini’ belirtti. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega kurucusu Kim Dotcom, ‘Ukrayna projesinin sona erdiğini’ belirtti.Dotcom, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, “(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer’in ‘işi bitti’. Sırada (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen var. Ukrayna projesi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.Alman girişimci ayrıca Starmer’e görevi bırakma çağrısında bulundu.Almanya-Finlandiya asıllı girişimci Kim Dotcom daha önce FBI'ın radarına girmiş, büronun talebi üzerine tutuklanmış ve haraççılık, kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanmıştı. Kim Dotcom ise yöneltilen suçlamaların taraflı olduğunu ifade etmişti. ABD, Dotcom’un şu anda ikamet ettiği Yeni Zelanda'dan iadesini talep ediyor, girişimci ise sınır dışı edilme kararına karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor.
12:04 26.08.2025
© Getty Images / picture allianceKiev, Bağımsızlık Meydanı
Dünyanın en büyük dosya paylaşım siteleri Megaupload ve Mega kurucusu Kim Dotcom, ‘Ukrayna projesinin sona erdiğini’ belirtti.
Dotcom, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, “(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer’in ‘işi bitti’. Sırada (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen var. Ukrayna projesi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.
Alman girişimci ayrıca Starmer’e görevi bırakma çağrısında bulundu.
Almanya-Finlandiya asıllı girişimci Kim Dotcom daha önce FBI'ın radarına girmiş, büronun talebi üzerine tutuklanmış ve haraççılık, kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanmıştı. Kim Dotcom ise yöneltilen suçlamaların taraflı olduğunu ifade etmişti. ABD, Dotcom’un şu anda ikamet ettiği Yeni Zelanda'dan iadesini talep ediyor, girişimci ise sınır dışı edilme kararına karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Kim Dotcom - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
DÜNYA
Korsan paylaşım sitesi 'Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilecek
15 Ağustos 2024, 16:04
