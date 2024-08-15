https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/korsan-paylasim-sitesi-megauploadin-kurucusu-kim-dotcom-abdye-iade-edilecek-1086883316.html

Korsan paylaşım sitesi 'Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilecek

Korsan paylaşım sitesi 'Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilecek

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda, korsan paylaşım sitesi Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom'u telif ihlali suçlamasıyla yargılanmak üzere ABD'ye iade etme kararı aldı. Dotcom... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T16:04+0300

2024-08-15T16:04+0300

2024-08-15T16:04+0300

dünya

kim dotcom

yeni zelanda

abd

telif hakkı

hollywood

megaupload

iade davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/14/1068523560_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_3bdfb5102006ca5d131102061d1ca477.jpg

Yeni Zelanda, dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megauplod'un kurucusu Kim Dotcom için kararını açıkladı. Dotcom, 'telif hakkı ihlali' suçlamasından yargılanmak üzere ABD'ye iade edilecek. ABD'li yetkililerin 2012'de kapattığı Megaupload üzerinden Dotcom, internet kullanıcılarının izinsiz şarkı, film ve dizi indirmesi sayesinde 175 milyon dolar kazanç sağlamıştı. Sitenin, Hollywood'un gözde film stüdyoları dahil olmak üzere telif hakkı sahiplerini 500 milyon dolardan fazla zarara uğrattığı değerlendiriliyor.Dotcom için hazırlanan iade kararının Yeni Zelanda Adalet Bakanı Paul Goldsmith tarafından imzalandığı belirtilirken, Bakan Goldsmith, tüm bilgileri dikkatle değerlendirdiğini belirterek, Dotcom'un yargılanmak üzere ABD'ye teslim edilmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi.Karara itiraz edecekDotcom, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kararın Yeni Zelanda'nın "Güney Pasifik'te itaatkar bir ABD kolonisi" olduğunu gösterdiğini kaydetti. Karara itiraz edeceğini belirten Dotcom, Megaupload kullanıcılarının ne yüklemeye karar verdikleri üzerinde hiçbir kontrolü bulunmadığını aktardı.Eski yöneticileri karşı tanıklık yaptıYeni Zelanda mahkemesi, 2023'te, bir dönem yaygın olarak kullanılan internet dosya paylaşım sitesi "Megaupload"un yöneticilerinden Mathias Ortmann ve Bram van der Kolk'a, 'bir suç grubunun mensubu olmak ve dolandırıcılıkla sanatçıları zarara uğratmak' suçlarından hapis cezası vermişti.Ortmann ve van der Kolk, sanatçıları zarar uğrattıkları suçlamasını kabullenerek Kim Dotcom'a karşı tanıklık etme konusunda, Yeni Zelanda ve ABD savcılarıyla 2022'de anlaşmaya varmıştı.Megaupload sitesinin "Kim Dotcom" lakaplı kurucusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski iş arkadaşlarının ceza indirimlerine atıfta bulunarak, "Bu büyük indirim, ABD Adalet Bakanlığının çaresizliğini ve davalarının zayıflığını gösteriyor." açıklamasını yapmıştı.2012'de Yeni Zelanda'da tutuklanmıştıGerçek adı 'Kim Schmitz' olan Almanya asıllı Dotcom, eski iş arkadaşlarının yaptığı anlaşma nedeniyle kendisine karşı tanıklık edeceğini tahmin ettiğini ve bu karardan ötürü ikiliyi suçlamadığını kaydetmişti.Sitenin kurucusu Dotcom, 2012'de Yeni Zelanda'da tutuklanmış, sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı.Serbest bırakılmasının ardından dosya paylaşım sitesi 'Mega'yı kuran Dotcom, kısa süre sonra hisselerini satarak çalışma arkadaşlarıyla yollarını ayırmıştı.Megaupload nedir?Dünyanın en büyük popüler dosya paylamış sitesi olan Megaupload, 2012 yılında ABD'de kapatıldı ve yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. ABD'de vuku bulan en büyük çaplı telif hakkı ihlali davalarından biri yorumu yapılırken, kurucusu Dotcom, 2012'de Yeni Zelanda'da tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20170220/kim-dotcom-abdye-iade-edilebilir-1027295607.html

yeni zelanda

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim dotcom, yeni zelanda, abd, telif hakkı, hollywood, megaupload, iade davası