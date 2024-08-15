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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/korsan-paylasim-sitesi-megauploadin-kurucusu-kim-dotcom-abdye-iade-edilecek-1086883316.html
Korsan paylaşım sitesi 'Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilecek
Korsan paylaşım sitesi 'Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilecek
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda, korsan paylaşım sitesi Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom'u telif ihlali suçlamasıyla yargılanmak üzere ABD'ye iade etme kararı aldı. Dotcom... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T16:04+0300
2024-08-15T16:04+0300
dünya
kim dotcom
yeni zelanda
abd
telif hakkı
hollywood
megaupload
iade davası
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Yeni Zelanda, dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megauplod'un kurucusu Kim Dotcom için kararını açıkladı. Dotcom, 'telif hakkı ihlali' suçlamasından yargılanmak üzere ABD'ye iade edilecek. ABD'li yetkililerin 2012'de kapattığı Megaupload üzerinden Dotcom, internet kullanıcılarının izinsiz şarkı, film ve dizi indirmesi sayesinde 175 milyon dolar kazanç sağlamıştı. Sitenin, Hollywood'un gözde film stüdyoları dahil olmak üzere telif hakkı sahiplerini 500 milyon dolardan fazla zarara uğrattığı değerlendiriliyor.Dotcom için hazırlanan iade kararının Yeni Zelanda Adalet Bakanı Paul Goldsmith tarafından imzalandığı belirtilirken, Bakan Goldsmith, tüm bilgileri dikkatle değerlendirdiğini belirterek, Dotcom'un yargılanmak üzere ABD'ye teslim edilmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi.Karara itiraz edecekDotcom, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kararın Yeni Zelanda'nın "Güney Pasifik'te itaatkar bir ABD kolonisi" olduğunu gösterdiğini kaydetti. Karara itiraz edeceğini belirten Dotcom, Megaupload kullanıcılarının ne yüklemeye karar verdikleri üzerinde hiçbir kontrolü bulunmadığını aktardı.Eski yöneticileri karşı tanıklık yaptıYeni Zelanda mahkemesi, 2023'te, bir dönem yaygın olarak kullanılan internet dosya paylaşım sitesi "Megaupload"un yöneticilerinden Mathias Ortmann ve Bram van der Kolk'a, 'bir suç grubunun mensubu olmak ve dolandırıcılıkla sanatçıları zarara uğratmak' suçlarından hapis cezası vermişti.Ortmann ve van der Kolk, sanatçıları zarar uğrattıkları suçlamasını kabullenerek Kim Dotcom'a karşı tanıklık etme konusunda, Yeni Zelanda ve ABD savcılarıyla 2022'de anlaşmaya varmıştı.Megaupload sitesinin "Kim Dotcom" lakaplı kurucusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski iş arkadaşlarının ceza indirimlerine atıfta bulunarak, "Bu büyük indirim, ABD Adalet Bakanlığının çaresizliğini ve davalarının zayıflığını gösteriyor." açıklamasını yapmıştı.2012'de Yeni Zelanda'da tutuklanmıştıGerçek adı 'Kim Schmitz' olan Almanya asıllı Dotcom, eski iş arkadaşlarının yaptığı anlaşma nedeniyle kendisine karşı tanıklık edeceğini tahmin ettiğini ve bu karardan ötürü ikiliyi suçlamadığını kaydetmişti.Sitenin kurucusu Dotcom, 2012'de Yeni Zelanda'da tutuklanmış, sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı.Serbest bırakılmasının ardından dosya paylaşım sitesi 'Mega'yı kuran Dotcom, kısa süre sonra hisselerini satarak çalışma arkadaşlarıyla yollarını ayırmıştı.Megaupload nedir?Dünyanın en büyük popüler dosya paylamış sitesi olan Megaupload, 2012 yılında ABD'de kapatıldı ve yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. ABD'de vuku bulan en büyük çaplı telif hakkı ihlali davalarından biri yorumu yapılırken, kurucusu Dotcom, 2012'de Yeni Zelanda'da tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20170220/kim-dotcom-abdye-iade-edilebilir-1027295607.html
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kim dotcom, yeni zelanda, abd, telif hakkı, hollywood, megaupload, iade davası
kim dotcom, yeni zelanda, abd, telif hakkı, hollywood, megaupload, iade davası

Korsan paylaşım sitesi 'Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom, ABD'ye iade edilecek

16:04 15.08.2024
© AP Photo / Richard RobinsonKim Dotcom
Kim Dotcom - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Richard Robinson
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Yeni Zelanda, korsan paylaşım sitesi Megaupload'ın kurucusu Kim Dotcom'u telif ihlali suçlamasıyla yargılanmak üzere ABD'ye iade etme kararı aldı. Dotcom, karara itiraz edeceğini açıkladı.
Yeni Zelanda, dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megauplod'un kurucusu Kim Dotcom için kararını açıkladı. Dotcom, 'telif hakkı ihlali' suçlamasından yargılanmak üzere ABD'ye iade edilecek.
ABD'li yetkililerin 2012'de kapattığı Megaupload üzerinden Dotcom, internet kullanıcılarının izinsiz şarkı, film ve dizi indirmesi sayesinde 175 milyon dolar kazanç sağlamıştı. Sitenin, Hollywood'un gözde film stüdyoları dahil olmak üzere telif hakkı sahiplerini 500 milyon dolardan fazla zarara uğrattığı değerlendiriliyor.
Dotcom için hazırlanan iade kararının Yeni Zelanda Adalet Bakanı Paul Goldsmith tarafından imzalandığı belirtilirken, Bakan Goldsmith, tüm bilgileri dikkatle değerlendirdiğini belirterek, Dotcom'un yargılanmak üzere ABD'ye teslim edilmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi.

Karara itiraz edecek

Dotcom, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kararın Yeni Zelanda'nın "Güney Pasifik'te itaatkar bir ABD kolonisi" olduğunu gösterdiğini kaydetti. Karara itiraz edeceğini belirten Dotcom, Megaupload kullanıcılarının ne yüklemeye karar verdikleri üzerinde hiçbir kontrolü bulunmadığını aktardı.

Eski yöneticileri karşı tanıklık yaptı

Yeni Zelanda mahkemesi, 2023'te, bir dönem yaygın olarak kullanılan internet dosya paylaşım sitesi "Megaupload"un yöneticilerinden Mathias Ortmann ve Bram van der Kolk'a, 'bir suç grubunun mensubu olmak ve dolandırıcılıkla sanatçıları zarara uğratmak' suçlarından hapis cezası vermişti.
Ortmann ve van der Kolk, sanatçıları zarar uğrattıkları suçlamasını kabullenerek Kim Dotcom'a karşı tanıklık etme konusunda, Yeni Zelanda ve ABD savcılarıyla 2022'de anlaşmaya varmıştı.
Megaupload sitesinin "Kim Dotcom" lakaplı kurucusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski iş arkadaşlarının ceza indirimlerine atıfta bulunarak, "Bu büyük indirim, ABD Adalet Bakanlığının çaresizliğini ve davalarının zayıflığını gösteriyor." açıklamasını yapmıştı.

2012'de Yeni Zelanda'da tutuklanmıştı

Gerçek adı 'Kim Schmitz' olan Almanya asıllı Dotcom, eski iş arkadaşlarının yaptığı anlaşma nedeniyle kendisine karşı tanıklık edeceğini tahmin ettiğini ve bu karardan ötürü ikiliyi suçlamadığını kaydetmişti.
Sitenin kurucusu Dotcom, 2012'de Yeni Zelanda'da tutuklanmış, sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılmasının ardından dosya paylaşım sitesi 'Mega'yı kuran Dotcom, kısa süre sonra hisselerini satarak çalışma arkadaşlarıyla yollarını ayırmıştı.

Megaupload nedir?

Dünyanın en büyük popüler dosya paylamış sitesi olan Megaupload, 2012 yılında ABD'de kapatıldı ve yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. ABD'de vuku bulan en büyük çaplı telif hakkı ihlali davalarından biri yorumu yapılırken, kurucusu Dotcom, 2012'de Yeni Zelanda'da tutuklandı.
Kim Dotcom Yeni Zelanda'daki mahkemede - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2017
DÜNYA
Kim Dotcom, ABD'ye iade edilebilir
20 Şubat 2017, 11:59
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