AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: 'İşgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını sosyal medya hesabından kınadı.Çelik, saldırıların 'İsrail’in güvenliği' gerekçesiyle savunulmasının dünyanın en büyük yalanı ve insanlık değerlerine hakaret olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatan Çelik şu ifadeleri kullandı:
18:58 26.08.2025 (güncellendi: 18:59 26.08.2025)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç taşımadığını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını sosyal medya hesabından kınadı.
Çelik, saldırıların 'İsrail’in güvenliği' gerekçesiyle savunulmasının dünyanın en büyük yalanı ve insanlık değerlerine hakaret olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatan Çelik şu ifadeleri kullandı:
İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir. Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır. Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur.