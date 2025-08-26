Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/disisleri-bakanligindan-israilin-suriye-sinirini-ihlaline-tepki-1098850629.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye sınırını ihlaline tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye sınırını ihlaline tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırılarını sert bir dille kınadı. Yapılan açıklamada, saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü... 26.08.2025
2025-08-26T17:53+0300
2025-08-26T17:53+0300
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Suriye sınırını geçerek Şam kırsalına ulaşmasını kınadı.Bakanlık açıklamasında, ''İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz'' dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye sınırını ihlaline tepki

17:53 26.08.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri saldırılarını sert bir dille kınadı. Yapılan açıklamada, saldırıların Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine aykırı olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Suriye sınırını geçerek Şam kırsalına ulaşmasını kınadı.
Bakanlık açıklamasında, ''İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz'' dedi.
