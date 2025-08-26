https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/disisleri-bakanligindan-israilin-suriye-sinirini-ihlaline-tepki-1098850629.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye sınırını ihlaline tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Suriye sınırını geçerek Şam kırsalına ulaşmasını kınadı.Bakanlık açıklamasında, ''İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz'' dedi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri saldırılarını sert bir dille kınadı. Yapılan açıklamada, saldırıların Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine aykırı olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Suriye sınırını geçerek Şam kırsalına ulaşmasını kınadı.
Bakanlık açıklamasında, ''İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz'' dedi.