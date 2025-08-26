Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Suriye sınırını geçerek Şam kırsalına ulaşmasını kınadı.Bakanlık açıklamasında, ''İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye sınırını ihlaline tepki

