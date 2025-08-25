https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bilim-insanlarindan-isigi-bukebilen-yeni-miknatis-kesfi-1098809400.html

Fizik dünyasında yeni bir sayfa: Bilim insanları, ışığı bükebilen yeni bir mıknatıs keşfetti

Fizik dünyasında yeni bir sayfa: Bilim insanları, ışığı bükebilen yeni bir mıknatıs keşfetti

Sputnik Türkiye

Japon araştırmacılar, ışığı adeta sihir gibi büken altermanyet adı verilen yeni tür bir mıknatıs keşfetti. Net mıknatıslanma özelliği göstermeyen bu malzeme...

Bilim insanları, altermanyet adı verilen ve net mıknatıslanma göstermese de ışığın yansımasını değiştirebilen yeni bir manyetik malzeme sınıfını doğruladı. Bu keşif, Tohoku Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen yeni bir optik ölçüm tekniği sayesinde mümkün oldu.Geleneksel mıknatıslardan farkıAltermanyetler, ferromanyet ve antiferromanyetlerden farklı olarak benzersiz bir manyetik davranış sergiliyor. Net manyetizma üretmemelerine rağmen, ışığın polarizasyonunu etkileyebiliyorlar. Bu özellikleri nedeniyle klasik optik yöntemlerle incelenmeleri bugüne kadar oldukça zordu.Yeni ölçüm tekniğiyle sır çözüldüAraştırma ekibi, Maxwell denklemlerine dayanan yeni bir formül geliştirerek altermanyetlerin özelliklerini ortaya çıkardı. Bu yöntem, düşük kristal simetrisine sahip malzemelerde de uygulanabiliyor. Deneyler, organik kristal κ-(BEDT-TTF)₂Cu[N(CN)₂]Cl üzerinde yürütüldü ve Manyeto-Optik Kerr Etkisi (MOKE) başarıyla ölçüldü.Fizik dünyasında yeni bir sayfaÇalışma sonucunda spin bandı bölünmesi, kristal bozulması ve dönme akımlarıyla ilgili üç temel manyetik özellik gözlemlendi. Bu bulgular, Physical Review Research dergisinde yayımlandı.Projenin baş araştırmacılarından Satoshi Iguchi, “Altermanyetler tipik mıknatıslar gibi davranmaz ama ışıkla etkileşimleri olağanüstü. Bu buluş, esnek ve hafif manyetik cihazların geliştirilmesinde dönüm noktası olabilir” dedi.Gelecekteki uygulamalarUzmanlara göre bu gelişme, yüksek performanslı manyetik cihazlar, optik sensörler ve ileri elektronik teknolojiler için yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle organik malzemeler üzerine yapılan bu keşif, geleceğin enerji dostu ve esnek teknolojilerinin temelini oluşturabilir.

