Peş peşe depremlerin ardından Prof. Şener Üşümezsoy, fay hattını işaret etti: 'Büyük deprem potansiyeli taşıyor'

Peş peşe depremlerin ardından Prof. Şener Üşümezsoy, fay hattını işaret etti: 'Büyük deprem potansiyeli taşıyor'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe depremlerle sarsılıyor. Depremler çevre illerde de... 25.08.2025

türki̇ye

şener üşümezsoy

deprem

balıkesir

i̇stanbul

sındırgı

deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son günlerde peş peşe gelen depremlerle gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Depremler başta İstanbul olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi.Fay hattına işaret etti: Büyük deprem potansiyeli taşıyorDeprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’de yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Üşümezsoy, “Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.Üşümezsoy, küçük depremlerin birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerin ise onlarca kilometrelik fay hatlarını harekete geçirdiğini belirtti.“Sındırgı depreminde yaklaşık 20 km’lik bir fay kırıldı, bu nedenle artçılar devam ediyor.” diyen Üşümezsoy, bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti.

türki̇ye

balıkesir

i̇stanbul

sındırgı

şener üşümezsoy, deprem, balıkesir, i̇stanbul, sındırgı