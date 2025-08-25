https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bilim-dunyasi-saskin-akciger-gibi-nefes-alan-ve-oksijen-soluyan-gizemli-kristal-bulundu-1098811716.html

Bilim dünyası şaşkın: Akciğer gibi nefes alan ve oksijen soluyan gizemli kristal bulundu

Kore ve Japonya’dan bilim insanları, tıpkı akciğerler gibi oksijen soluyan yeni bir kristal keşfetti. Bu buluş, yakıt hücreleri, akıllı pencereler ve temiz enerji teknolojilerinde çığır açacak.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098811836_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_d4529266058602dee45c4b48cb747686.png

Araştırmacılar, düşük sıcaklıklarda tekrar tekrar oksijen emip bırakabilen yeni bir metal oksit kristali geliştirdi. Tıpkı akciğerler gibi “nefes alabilen” bu malzeme, enerji teknolojilerinde çığır açacak nitelikte. Kristalin oksijen alıp vermesi sırasında yapısı bozulmuyor, böylece defalarca kullanılabiliyor.Temiz enerji ve akıllı cihazlarda kullanılacakYeni keşif, özellikle katı oksit yakıt hücreleri, ısıyı yönlendiren termal transistörler ve enerji tasarruflu akıllı pencereler için büyük potansiyel taşıyor. Oksijen akışını kontrol edebilmesi, hidrojenden elektrik üretimini daha verimli ve çevre dostu hale getirebilir.Profesörlerden çarpıcı açıklamalarÇalışmayı yöneten Prof. Hyoungjeen Jeen (Pusan Ulusal Üniversitesi), buluşu şöyle tanımladı:“Bu, kristale akciğerler verip komut üzerine oksijen alıp vermesi gibi. Malzemelerde oksijenin kontrolü, geleceğin enerji teknolojileri için hayati öneme sahip.”Ortak yazar Prof. Hiromichi Ohta (Hokkaido Üniversitesi) ise, “Bu gelişme, gerçek zamanlı kendini ayarlayabilen akıllı malzemelerin hayata geçirilmesine doğru büyük bir adım. Uygulamalar temiz enerjiden çevre dostu yapı malzemelerine kadar geniş bir yelpazeye uzanıyor” dedi.Zorlu koşullara gerek yokBugüne kadar oksijen kontrolü yapabilen malzemelerin çoğu yalnızca yüksek sıcaklık gibi zorlu koşullarda çalışıyordu. Ancak yeni kristal, ılımlı sıcaklıklarda bile kararlılığını koruyor. Araştırmacılar ayrıca malzemenin oksijen verildiğinde orijinal formuna geri döndüğünü kanıtladı.Bilim dünyasında ses getirdiÇalışma, 15 Ağustos 2025’te Nature Communications dergisinde yayımlandı. Araştırma Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF), Japonya Bilimi Geliştirme Derneği (JSPS) ve diğer bilimsel kuruluşlar tarafından desteklendi.

