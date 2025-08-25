https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/alman-sansolyeden-ulkenin-gelecegine-dair-hazin-mesaj-refaha-son-1098818748.html
Alman Şansölye Merz, ülkenin artık refah sistemini finanse edemeyeceğini belirtti. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Alman Şansölyeden ülkenin geleceğine dair hazin mesaj: Refaha son
08:44 25.08.2025 (güncellendi: 14:54 25.08.2025)
Alman Şansölye Merz, ülkenin artık refah sistemini finanse edemeyeceğini belirtti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bölgesel parti konferansında yaptığı konuşmada, ülkesinin artık genel refahı karşılayamayacağını dile getirdi.
Batı medyasının aktardığına göre Merz, “Bugünkü haliyle refah devleti artık ekonomik olarak karşılayabileceğimiz şeylerle finanse edilemez” şeklinde konuştu.
Başbakan, göçü azaltma ve işletmeleri destekleyici önlemler geliştirme politikasını sürdüreceğini vurguladı.