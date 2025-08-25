Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/alman-sansolyeden-ulkenin-gelecegine-dair-hazin-mesaj-refaha-son-1098818748.html
Alman Şansölyeden ülkenin geleceğine dair hazin mesaj: Refaha son
Alman Şansölyeden ülkenin geleceğine dair hazin mesaj: Refaha son
Sputnik Türkiye
Alman Şansölye Merz, ülkenin artık refah sistemini finanse edemeyeceğini belirtti. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T08:44+0300
2025-08-25T14:54+0300
dünya
almanya
friedrich merz
refah
göçmen krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58586ba6dd4f3dc6f4073f5b8761d2d8.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bölgesel parti konferansında yaptığı konuşmada, ülkesinin artık genel refahı karşılayamayacağını dile getirdi.Batı medyasının aktardığına göre Merz, “Bugünkü haliyle refah devleti artık ekonomik olarak karşılayabileceğimiz şeylerle finanse edilemez” şeklinde konuştu.Başbakan, göçü azaltma ve işletmeleri destekleyici önlemler geliştirme politikasını sürdüreceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/cin-medyasindan-zelenskiye-suclama-krizin-sorumlulugunu-rusyaya-yuklemeye-calisiyor-1098804139.html
almanya
refah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_04a274f45b6baf19c9558a406beed60d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, friedrich merz, refah, göçmen krizi
almanya, friedrich merz, refah, göçmen krizi

Alman Şansölyeden ülkenin geleceğine dair hazin mesaj: Refaha son

08:44 25.08.2025 (güncellendi: 14:54 25.08.2025)
© AA / Dursun AydemirAlmanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Alman Şansölye Merz, ülkenin artık refah sistemini finanse edemeyeceğini belirtti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bölgesel parti konferansında yaptığı konuşmada, ülkesinin artık genel refahı karşılayamayacağını dile getirdi.
Batı medyasının aktardığına göre Merz, “Bugünkü haliyle refah devleti artık ekonomik olarak karşılayabileceğimiz şeylerle finanse edilemez” şeklinde konuştu.
Başbakan, göçü azaltma ve işletmeleri destekleyici önlemler geliştirme politikasını sürdüreceğini vurguladı.
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Çin medyasından Zelenskiy’e suçlama: ‘Krizin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye çalışıyor’
08:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала