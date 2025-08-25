https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/cin-medyasindan-zelenskiye-suclama-krizin-sorumlulugunu-rusyaya-yuklemeye-calisiyor-1098804139.html
Çin medyasından Zelenskiy'e suçlama: 'Krizin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye çalışıyor'
Çin medyasından Zelenskiy’e suçlama: ‘Krizin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye çalışıyor’
Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecinin yine tıkandığını belirten Çin medyası, Zelenskiy'in suçu Moskova'ya yüklemeye çalıştığını kaydetti.
China Daily gazetesi, Ukrayna’daki çatışmaya çözüm bulma sürecini geciktiren Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in suçu Moskova’ya yüklemeye çalıştığına dikkat çekti.Ukrayna krizinin değerlendirildiği yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmeden bu yana ABD öncülüğündeki barış sürecinin, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çok taraflı görüşmeler yapılmasına rağmen ilerleme kaydedemediği ifade edildi.Yazıda, “ABD ve Avrupa ülkelerini eleştirmeye cesaret edemeyen Zelenskiy’in suçu Rusya'ya atmaya çalışması şaşırtıcı değil” ifadesine yer verildi.Zelenskiy’e, Moskova ile Kiev arasında temel konularda anlaşmaya varılıncaya kadar, “kendisi ile Putin arasında yapılacak herhangi bir görüşmenin istenen sonucu vermesinin pek mümkün olmadığı” hatırlatılması gerektiğini vurgulanırken taraflarının konumlarını birbirine yakınlaştırmak için yapılması gereken çok şey olduğu belirtildi.Alaska görüşmesiPutin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında, Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele aldılar. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.Trump da, Rus mevkidaşıyla “birçok noktasında” anlaştıklarını, ancak bazı konularda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığını belirtti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu söyledi.
China Daily gazetesi, Ukrayna’daki çatışmaya çözüm bulma sürecini geciktiren Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in suçu Moskova’ya yüklemeye çalıştığına dikkat çekti.
Ukrayna krizinin değerlendirildiği yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmeden bu yana ABD öncülüğündeki barış sürecinin, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çok taraflı görüşmeler yapılmasına rağmen ilerleme kaydedemediği ifade edildi.
Yazıda, “ABD ve Avrupa ülkelerini eleştirmeye cesaret edemeyen Zelenskiy’in suçu Rusya'ya atmaya çalışması şaşırtıcı değil” ifadesine yer verildi.
Zelenskiy’e, Moskova ile Kiev arasında temel konularda anlaşmaya varılıncaya kadar, “kendisi ile Putin arasında yapılacak herhangi bir görüşmenin istenen sonucu vermesinin pek mümkün olmadığı” hatırlatılması gerektiğini vurgulanırken taraflarının konumlarını birbirine yakınlaştırmak için yapılması gereken çok şey olduğu belirtildi.
Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında, Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele aldılar. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.
Trump da, Rus mevkidaşıyla “birçok noktasında” anlaştıklarını, ancak bazı konularda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığını belirtti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu söyledi.