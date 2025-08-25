https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/30-agustosta-rayli-sistemler-ucretsiz-1098806254.html

30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz

30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda... 25.08.2025

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü; hatlarında yapılacak yolculuklar ücretsiz olacak.

