30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz
25.08.2025
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?
Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü;
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
hatlarında yapılacak yolculuklar ücretsiz olacak.