Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/30-agustosta-rayli-sistemler-ucretsiz-1098806254.html
30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz
Sputnik Türkiye
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T10:02+0300
2025-08-25T10:02+0300
türki̇ye
30 ağustos zafer bayramı
başkentray
i̇zban
marmaray
toplu taşıma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075160584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_387ebb19501d013836c0747e4260f035.jpg
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü; hatlarında yapılacak yolculuklar ücretsiz olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/istanbulkartta-ogrenci-indiriminde-30-yas-siniri-kararina-mahkemeden-iptal-karari-1098232848.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075160584_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92d6c459920bf38879552bd706f5454a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
30 ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz mi, 30 ağustos metro ücretsiz mi, 30 ağustos ulaşım,
30 ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz mi, 30 ağustos metro ücretsiz mi, 30 ağustos ulaşım,

30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz

10:02 25.08.2025
© Sputnikmarmaray
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© Sputnik
Abone ol
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?

Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü;
Başkentray,
Marmaray,
İZBAN,
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
hatlarında yapılacak yolculuklar ücretsiz olacak.
İstanbulkart - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
TÜRKİYE
İstanbulkart'ta öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı kararına mahkemeden iptal kararı
30 Temmuz, 01:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала