https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/istanbulkartta-ogrenci-indiriminde-30-yas-siniri-kararina-mahkemeden-iptal-karari-1098232848.html
İstanbulkart'ta öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı kararına mahkemeden iptal kararı
İstanbulkart'ta öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı kararına mahkemeden iptal kararı
Sputnik Türkiye
30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirimleri hakkındaki yüzde 10'a düşürülmesi kararı iptal edildi 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T01:41+0300
2025-07-30T01:41+0300
2025-07-30T01:41+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbulkart
indirim
mahkeme
mahkeme kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için açtığı dava karara bağlandı.30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin karar, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edildi.İstanbul 2. İdare Mahkemesinin kararında, 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğinin görüldüğü aktardı.Mahkeme kararında şöyle denildi:Kararda, 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtildi.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbulkart, indirim, mahkeme, mahkeme kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbulkart, indirim, mahkeme, mahkeme kararı
İstanbulkart'ta öğrenci indiriminde 30 yaş sınırı kararına mahkemeden iptal kararı
30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirimleri hakkındaki yüzde 10'a düşürülmesi kararı iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için açtığı dava karara bağlandı.
30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin karar, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edildi.
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin kararında, 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğinin görüldüğü aktardı.
Mahkeme kararında şöyle denildi:
"Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."
Kararda, 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtildi.