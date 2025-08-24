Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-filiya-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1098794081.html
24.08.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Sapsan taktik füzelerinin depolandığı bir tesisi, bir üretim atölyesini ve bir İHA deposunu, ayrıca Ukrayna birliklerinin 146 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu ifade edildi.Açıklamaya göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.270 asker, 13 zırhlı muharebe aracı ve bir tank olarak gerçekleşti.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlattığı 3 füzeyi ve 172 uçak tipi İHA'sını imha etti.
