https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-filiya-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1098794081.html

Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T12:17+0300

2025-08-24T12:17+0300

2025-08-24T13:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna silahlı kuvvetleri

kayıp

bilgilendirme

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608744_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_23f0c6893b90c8419318e8f1934b5c3e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Sapsan taktik füzelerinin depolandığı bir tesisi, bir üretim atölyesini ve bir İHA deposunu, ayrıca Ukrayna birliklerinin 146 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu ifade edildi.Açıklamaya göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.270 asker, 13 zırhlı muharebe aracı ve bir tank olarak gerçekleşti.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlattığı 3 füzeyi ve 172 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/rus-ordusu-donbassta-3-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1098769437.html

rusya

ukrayna

donbass

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, dnepropetrovsk