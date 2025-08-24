Rus ordusu, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 24.08.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
bilgilendirme
himars
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Sapsan taktik füzelerinin depolandığı bir tesisi, bir üretim atölyesini ve bir İHA deposunu, ayrıca Ukrayna birliklerinin 146 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu ifade edildi.Açıklamaya göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.270 asker, 13 zırhlı muharebe aracı ve bir tank olarak gerçekleşti.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlattığı 3 füzeyi ve 172 uçak tipi İHA’sını imha etti.
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
SON HABERLER
12:17 24.08.2025
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Sapsan taktik füzelerinin depolandığı bir tesisi, bir üretim atölyesini ve bir İHA deposunu, ayrıca Ukrayna birliklerinin 146 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu ifade edildi.
Açıklamaya göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Filiya yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.270 asker, 13 zırhlı muharebe aracı ve bir tank olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlattığı 3 füzeyi ve 172 uçak tipi İHA’sını imha etti.
UKRAYNA KRİZİ
