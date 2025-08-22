https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/rus-ordusu-donbassta-3-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1098769437.html
Rus ordusu Donbass'ta 3 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Rus ordusu Donbass'ta 3 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar yerleşimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bombardımanlar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, savunma sanayisini besleyen enerji tesislerinin yanı sıra yakıt, füze ve İHA depoları, hava üssü altyapı tesisleri, İHA kontrol merkezleri ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada 9 yerleşim biriminin kontrolü Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, 9 bin 375'ten fazla askerini daha yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar yerleşimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.
Bombardımanlar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, savunma sanayisini besleyen enerji tesislerinin yanı sıra yakıt, füze ve İHA depoları, hava üssü altyapı tesisleri, İHA kontrol merkezleri ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Son bir haftada 9 yerleşim biriminin kontrolü Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, 9 bin 375'ten fazla askerini daha yitirdi.