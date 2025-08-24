https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/dugun-salonlari-ve-organizatorlerin-hasilatlari-incelendi-beyan-edilen-ile-tahsil-edilen-tutarlar-1098795574.html

Düğün salonları ve organizatörlerin hasılatları incelendi: Beyan edilen ile tahsil edilen tutarlar farklı çıktı

Düğün salonları ve organizatörlerin hasılatları incelendi: Beyan edilen ile tahsil edilen tutarlar farklı çıktı

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı şikayetleri dikkate aldı ve düğün salonları ve düğün organizatörlerine ilişkin denetim başlattı. Beyan edilen gelirler ile fiilen... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T14:27+0300

2025-08-24T14:27+0300

2025-08-24T14:27+0300

ekonomi̇

denetim

düğün

düğün salonu

organizasyon

lüks

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098795415_0:467:1024:1043_1920x0_80_0_0_d74d78f87847538595dd87d27a4fa565.png

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre GİB, vatandaşlardan gelen şikayetlerin de etkisiyle düğün salonları ve düğün organizasyon hizmeti sunan firmalara yönelik kapsamlı kayıt dışı denetimi başlattı. Yapılan çalışmada, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında ciddi fark görüldü.Düğün salonları ve organizatörlerden şikayet vardıYılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk etapta 474 düğün salonunda, 1226 fiili denetim yapıldı. Ancak denetimler sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Bu kapsamda düğün organizasyonlarına yönelik 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu. En yüksek sapma lüks düğünlerdeMükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok sayıda veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak detaylı incelendi.Başkanlığın denetimleri sırasında, faaliyet türlerine göre kır düğünü organizatörleri, lüks kokteyl ve davet hizmeti sunan firmalar ile klasik salon düğünü işletmeleri ayrı ayrı değerlendirildi. Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında görüldü.'Riskli' bulundular, izaha davet edildilerYürütülen analizler neticesinde, 1600 civarındaki mükellef "riskli" olarak değerlendirildi. Riskli mükellefler, izaha davet edilerek, gerekli açıklamaları sunmaları istendi.Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/radara-bu-kez-sporcular-yakalandi-beyan-etmedikleri-yaklasik-53-milyar-liralik-kazanc-maliyeden-1096816917.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/bakan-tunc-duyurdu-suresiz-nafakaya-yeni-formullerde-gundemde--1098510091.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düğün, düğün organizasyonu, gelir idaresi başkanlığı, hazine ve maliye bakanlığı denetim