Bakan Tunç duyurdu: Süresiz nafakaya yeni formüller gündemde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç süresiz nafaka uygulamasına yönelik 'alternatif modeller' üretildiğini belirtirken, hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapılacağını
16:55 11.08.2025 (güncellendi: 17:10 11.08.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç süresiz nafaka uygulamasına yönelik 'alternatif modeller' üretildiğini belirtirken, hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapılacağını kaydetti.
Süresiz nafaka ve uzun süren boşanma davalarına yönelik yeni formüllerin devreye alınabileceğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'toplu nafaka' uygulamasının yaygınlaşabileceğinin altını çizdi. Bakan Tunç, uzun süren boşanma davalarına da dikkat çekerken 'arabuluculuk' sisteminin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.
Nafaka için alternatif modeller üretiyoruz
Tunç, ömür boyu nafaka ödenmesine ilişkin değişiklikler yapılabileceğini belirtirken, 'Nafaka hassas bir konu' vurgusu yaptı. Kadınların mağdur edilmemesinin önemine dikkat çeken Bakan Tunç, "Toptan ödemeye de karar verilebiliyor. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun'da süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm var. Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Dosya bazında tek tek değerlendirilerek nafakanın belirlenmesi gerekir. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız." dedi.
Boşanma ve tazminat davaları ayrı ayrı görülmeli
Boşanma davasıyla, maddi tazminat, nafaka ve mal rejiminin ayrılması ve boşanmanın bir an önce gerçekleştirilip diğer davaların ayrıca devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Tunç, iki davanın bir arada olduğu çekişmeli davaların uzadığını, 10 yıl süren boşanma davasında tarafların yeni hayat kurma imkanlarının da ortadan kalktığını dile getirdi.
Boşanmada 'arabuluculuk' vurgusu
Bakan Tunç'un boşanma davası öncesinde arabulucuya gidilmesinin önemini vurgulayarak şunları dile getirdi:
"Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Bu bizde de olabilir. Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu olabiliyor. Ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, kadın veya erkek, o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzeleceğine inanmıyor. Taraflar birbirlerine tam düşman oluyor. Duruşmaya geldiklerinde de ailenin bütün mahremiyeti herkesin önüne dökülmüş oluyor. Çocuklar örseleniyor. O nedenle akademisyenlerin görüşleri bu konuda önemliydi.
Dünyadaki uygulamalara baktık. Burada aile arabuluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Boşanma konusunda da anlaşabilirler arabuluculukta ve mahkeme onayıyla kısa sürede sonuçlanır. Boşanma konusunda anlaşma olmazsa mahkemeye gidilir, süreci daha sakin ve daha olgun şekilde başlatmış olurlar. Dolayısıyla Aile Yılı'nda, aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız."