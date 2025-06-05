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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/radara-bu-kez-sporcular-yakalandi-beyan-etmedikleri-yaklasik-53-milyar-liralik-kazanc-maliyeden-1096816917.html
Radara bu kez sporcular yakalandı: Beyan etmedikleri yaklaşık 5,3 milyar liralık kazanç Maliye'den kaçamadı
Radara bu kez sporcular yakalandı: Beyan etmedikleri yaklaşık 5,3 milyar liralık kazanç Maliye'den kaçamadı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez sporcuların gelirlerini mercek altına aldı ve vergisi ödenmeyen gelirleri tespit etti. Bazı sporcuların 5.3 milyar lira... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T10:52+0300
2025-06-05T10:52+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
vergi borcu
vergi kaçırma
vergi beyannemesi
vergi cezası
vergi denetim kurulu
sporcu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın radarına bu kez de sporcular takıldı. Kurul, çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösteren bazı sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığını saptadı. Gelirlerini vergi dışı bırakan sporcuların büyük bölümünün futbolculardan oluştuğu görüldü. 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi. Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.4 bin 588 sporcu risk analizine tabi tutulduVergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, VDK, martta gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasının ardından harekete geçerek, aralarında futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların olduğu 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu.Sporcularla ilgili olarak açık kaynaklar dahil, gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm bilgiler taranarak kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Yapılan çalışmada çeşitli branşlarda profesyonel görev alan sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi.310 sporcu izaha çağrıldı, futbolcular ilk sırada yer aldıBu kapsamda 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi.Riskli bulunan kazancın 3,7 milyar liralık kısmının futbolculara ait olduğu görüldü. Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret geliriyle basketbolcular izlerken kalan kısım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu.Süper Lig'te oynayan bir futbolcu 70 milyon vergi ödediListede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye'den ayrılacak olması dikkate alınarak kulüpler bilgilendirildi. Bu kapsamda, izaha davet yazılarının tebliği ve sporcuların bilgilendirilmesi konusunda kulüplerin atacağı adımlar önem taşıyor. Böylece, sözleşmesi biten sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilerini ödemesi amaçlanıyor.Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/maliyenin-analizine-takilan-doktorlar-gonullu-oldu-21-milyarlik-matrah-artirdilar-1096682825.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi borcu, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi cezası, vergi denetim kurulu, sporcu
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi borcu, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi cezası, vergi denetim kurulu, sporcu

Radara bu kez sporcular yakalandı: Beyan etmedikleri yaklaşık 5,3 milyar liralık kazanç Maliye'den kaçamadı

10:52 05.06.2025
© AAVergi borcu
Vergi borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez sporcuların gelirlerini mercek altına aldı ve vergisi ödenmeyen gelirleri tespit etti. Bazı sporcuların 5.3 milyar lira gelirini beyan dışı bıraktığını tespit etti. Gelirlerini vergi dışı bırakan sporcuların büyük bir bölümü de futbolculardan çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın radarına bu kez de sporcular takıldı. Kurul, çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösteren bazı sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığını saptadı. Gelirlerini vergi dışı bırakan sporcuların büyük bölümünün futbolculardan oluştuğu görüldü. 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi. Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.

4 bin 588 sporcu risk analizine tabi tutuldu

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, VDK, martta gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasının ardından harekete geçerek, aralarında futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların olduğu 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu.
Sporcularla ilgili olarak açık kaynaklar dahil, gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm bilgiler taranarak kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Yapılan çalışmada çeşitli branşlarda profesyonel görev alan sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi.

310 sporcu izaha çağrıldı, futbolcular ilk sırada yer aldı

Bu kapsamda 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi.
Riskli bulunan kazancın 3,7 milyar liralık kısmının futbolculara ait olduğu görüldü. Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret geliriyle basketbolcular izlerken kalan kısım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu.

Süper Lig'te oynayan bir futbolcu 70 milyon vergi ödedi

Listede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye'den ayrılacak olması dikkate alınarak kulüpler bilgilendirildi. Bu kapsamda, izaha davet yazılarının tebliği ve sporcuların bilgilendirilmesi konusunda kulüplerin atacağı adımlar önem taşıyor. Böylece, sözleşmesi biten sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilerini ödemesi amaçlanıyor.
Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.

​​​​​​​Ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıt dışıyla mücadelede gönüllü uyumun önemine işaret ederek, "Çok kazananların vergilendirilmesine yönelik çalışmamızda bu kez sporculara odaklandık. Tespit edilen sporcularımızın gönüllü uyum kapsamında izah vermesini ve beyanlarını düzeltmesini bekliyoruz. İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek." dedi.

Vergi borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
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