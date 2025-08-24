AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/afad-duyurdu-balikesir-sindirgida-deprem-meydana-geldi-1098800093.html

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerden hissedildiği aktarıldı. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, saat 22:00'de 4.2 büyüklüğünde, 22:14'te ise 4.3 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sındırgı'da 21.58'de meydana gelen depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.Deprem sonrası AFAD'dan açıklamaAFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda deprem sonrası olumsuz bir durumun oluşmadığını belirterek şu ifadeleri paylaştı:İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

