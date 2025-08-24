https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/afad-duyurdu-balikesir-sindirgida-deprem-meydana-geldi-1098800093.html
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi
24.08.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerden hissedildiği aktarıldı. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, saat 22:00'de 4.2 büyüklüğünde, 22:14'te ise 4.3 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sındırgı'da 21.58'de meydana gelen depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.Deprem sonrası AFAD'dan açıklamaAFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda deprem sonrası olumsuz bir durumun oluşmadığını belirterek şu ifadeleri paylaştı:İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı:
22:22 24.08.2025 (güncellendi: 23:07 24.08.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Balıkesir Sındırgı'da saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerden hissedildiği aktarıldı. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, saat 22:00'de 4.2 büyüklüğünde, 22:14'te ise 4.3 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sındırgı'da 21.58'de meydana gelen depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda deprem sonrası olumsuz bir durumun oluşmadığını belirterek şu ifadeleri paylaştı:
Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı:
"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."