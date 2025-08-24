AFAD duyurdu, güne depremle uyandılar: Kahramanmaraş'ta deprem

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/afad-duyurdu-gune-depremle-uyandilar-kahramanmarasta-deprem-1098791638.html
24.08.2025
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kentliler sabahın ilk saatlerinde sarsıntıyla uyandı. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
