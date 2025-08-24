Türkiye
Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu, güne depremle uyandılar: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu, güne depremle uyandılar: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.08.2025
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kentliler sabahın ilk saatlerinde sarsıntıyla uyandı. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
kahramanmaraş deprem son dakika, kahramanmaraş deprem bugün, kahramanmaraş deprem 2025, kahramanmaraş merkez üssü deprem, kahramanmaraş son dakika haber, deprem mi oldu, afad son depremler, kandilli son depremler, kahramanmaraş deprem bilgisi, kahramanmaraş deprem gelişmeleri
kahramanmaraş deprem son dakika, kahramanmaraş deprem bugün, kahramanmaraş deprem 2025, kahramanmaraş merkez üssü deprem, kahramanmaraş son dakika haber, deprem mi oldu, afad son depremler, kandilli son depremler, kahramanmaraş deprem bilgisi, kahramanmaraş deprem gelişmeleri

AFAD duyurdu, güne depremle uyandılar: Kahramanmaraş'ta deprem

Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kentliler sabahın ilk saatlerinde sarsıntıyla uyandı.

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
