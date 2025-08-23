https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rus-ordusu-donbassta-iki-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1098784451.html

Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi

Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi

23.08.2025

2025-08-23T12:32+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kleban-Bık, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Sredneye yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.325 asker ile 1 tank dahil 24 zırhlı muharebe aracı olarak gerçekleşti.Hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri işletmelerin altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun asker ve yabancı paralı askerlerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını imha etti.

