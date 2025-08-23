https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rus-ordusu-donbassta-iki-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1098784451.html
Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Kleban-Bık ve Sredneye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T12:32+0300
2025-08-23T12:32+0300
2025-08-23T13:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
rus silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_0:50:750:472_1920x0_80_0_0_1c4aa7b8068886569a4dd46f31955051.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kleban-Bık, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Sredneye yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.325 asker ile 1 tank dahil 24 zırhlı muharebe aracı olarak gerçekleşti.Hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri işletmelerin altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun asker ve yabancı paralı askerlerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1098640685.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_52:0:681:472_1920x0_80_0_0_54320f9dbd9d1ccd91b27673f0731bb7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi
12:32 23.08.2025 (güncellendi: 13:06 23.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Kleban-Bık ve Sredneye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kleban-Bık, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Sredneye yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.325 asker ile 1 tank dahil 24 zırhlı muharebe aracı olarak gerçekleşti.
Hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri işletmelerin altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun asker ve yabancı paralı askerlerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını imha etti.