Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Kleban-Bık ve Sredneye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kleban-Bık, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Sredneye yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.325 asker ile 1 tank dahil 24 zırhlı muharebe aracı olarak gerçekleşti.Hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri işletmelerin altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun asker ve yabancı paralı askerlerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Rus ordusu Donbass'ta iki yerleşimi daha ele geçirdi

12:32 23.08.2025 (güncellendi: 13:06 23.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Kleban-Bık ve Sredneye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kleban-Bık, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Sredneye yerleşiminin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun cephe hattındaki kaybı 1.325 asker ile 1 tank dahil 24 zırhlı muharebe aracı olarak gerçekleşti.
Hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri işletmelerin altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun asker ve yabancı paralı askerlerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 4 güdümlü uçak bombasını ve 160 uçak tipi İHA’sını imha etti.
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
16 Ağustos, 13:12
