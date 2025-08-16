https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1098640685.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 16.08.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Kolodezi ve Denpropetrovsk Bölgesi’nin Voronoye yerleşim merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.215’in üzerinde askeri etkisiz hale getirilirken 14 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze-topçu atışları ile düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’ya ait mühimmat, askeri malzeme ve İHA depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 133 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 169 uçak tipi İHA imha etti.

