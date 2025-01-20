https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/merkez-bankasindan-yeni-kkm-karari-vade-sureleri-kisitlandi-1092849344.html

Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı: Vade süreleri kısıtlandı

Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı: Vade süreleri kısıtlandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Karara göre açılış ve yenileme işlemlerinde vade... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T08:15+0300

2025-01-20T08:15+0300

2025-01-20T08:47+0300

ekonomi

merkez bankası

kur korumalı mevduat (kkm)

döviz

altın

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni Kur Korumalı Mevduat kararı geldi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

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merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), döviz, altın