https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/merkez-bankasindan-yeni-kkm-karari-vade-sureleri-kisitlandi-1092849344.html
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı: Vade süreleri kısıtlandı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı: Vade süreleri kısıtlandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Karara göre açılış ve yenileme işlemlerinde vade... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T08:15+0300
2025-01-20T08:15+0300
2025-01-20T08:47+0300
ekonomi
merkez bankası
kur korumalı mevduat (kkm)
döviz
altın
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni Kur Korumalı Mevduat kararı geldi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.
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merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), döviz, altın
merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), döviz, altın
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı: Vade süreleri kısıtlandı
08:15 20.01.2025 (güncellendi: 08:47 20.01.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Karara göre açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı. Döviz ve altın dönüşümlü KKM ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ile yenileme işlemlerini sonlandırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni Kur Korumalı Mevduat kararı geldi.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.
Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.