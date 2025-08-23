https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/epsteinin-eski-kiz-arkadasi-ve-suc-ortagi-konustu-epstein-kendini-oldurmedi-1098787390.html

Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı konuştu: 'Epstein intihar etmedi'

Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı konuştu: 'Epstein intihar etmedi'

23.08.2025

Jeffrey Epstein’in yakın çevresinden olan ve onunla birlikte hareket ettiği belirtilen Ghislaine Maxwell, Epstein’in cezaevinde intihar ettiğine inanmadığını belirtti.Kadınları – aralarında bir çocuğun da bulunduğu – Epstein’e yönlendirerek seks ticaretine zorlamaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, geçen ay Adalet Bakanlığı tarafından davaya yönelik artan ilgi nedeniyle sorgulanmıştı.Yayımlanan tutanağa göre Maxwell, soruşturmacılara “Onun intihar ederek öldüğüne inanmıyorum, hayır” dediği belirtildi. Epstein’e dışarıdan bir 'infaz' emri verilmiş olabileceği fikrini reddeden Maxwell, “Eğer gerçekten bir cinayet söz konusuysa, bunun içerden bir iş olduğuna inanıyorum” dedi.Epstein’in güçlü isimler hakkında yıkıcı bilgilere sahip olduğu için hedef alınmış olabileceği yönündeki soruya Maxwell, şu cümleleri kaydetti:Maxwell ayrıca Epstein’in şantaj yaptığını ya da seks ticaretiyle bağlantılı bir “müşteri listesi” tuttuğunu da reddetti.Maxwell, 2021'de Epstein'ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi'ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtmişti.Epstein, 2019 yılında seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken Manhattan’daki bir cezaevinde hücresinde ölü bulunmuştu. Demokratlar ve bazı muhafazakâr figürler, FBI ve Adalet Bakanlığı incelemelerinin bir “Epstein listesi”nin varlığını reddetmesinin ardından, Başkan Donald Trump’ı örtbas etmekle itham edilmişti. Trump ise, Epstein ile olan dostluğunu 2008’deki mahkumiyetinden çok önce bitirdiğini söyleyerek suçlamaları, Demokratlar öncülüğünde yürütülen bir itibarsızlaştırma kampanyasının parçası olarak nitelendirmişti.

