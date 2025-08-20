https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/jeffrey-epstein-dosyalari-aciliyor-gizli-belgeler-ilk-kez-ortaya-cikacak-1098715640.html
Jeffrey Epstein dosyaları açılıyor: Gizli belgeler ilk kez ortaya çıkacak
Tüm dünyada merak konusu olan Jefrey Epstein'ın sır dolu dosyaları ABD'de uzun süredir devam eden tartışmaların ardından bu hafta kamuoyuna açılıyor. Adalet... 20.08.2025
SON HABERLER
Tüm dünyada merak konusu olan Jefrey Epstein’ın sır dolu dosyaları ABD’de uzun süredir devam eden tartışmaların ardından bu hafta kamuoyuna açılıyor. Adalet Bakanlığı, belgeleri Kongre’ye sunmaya başlayacağını doğruladı.
2019’da hapishanede hayatını kaybeden Epstein, yalnızca servetiyle değil, aynı zamanda skandallarla da tanınıyordu. Onunla bağlantılı olduğu iddia edilen birçok ünlü isim ve politikacı vardı. Özellikle küçük siyah kitap adı verilen defter, yıllardır tartışma konusu. Bu defterde, Epstein’ın özel adasına gittiği iddia edilen dünyaca ünlü figürlerin isimlerinin yer aldığı öne sürülüyor.
Adalet Bakanlığı, Epstein’a dair belgelerin paylaşılmasına cuma günü başlanabileceğini açıkladı. Ancak kayıtların çokluğu ve içerdiği hassas bilgiler nedeniyle sürecin zaman alacağı belirtildi. Gözetim Komitesi Başkanı James Comer, yaptığı açıklamada, 'Bakanlığın elinde çok sayıda kayıt var. Mağdurların kimliklerinin gizli kalması ve hassas içeriklerin çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle belgeler parça parça paylaşılacak' dedi.
Maxwell’in ifadesi bekleniyor
Epstein’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Ghislaine Maxwell, 2021 yılında genç kızların ticaretinden suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapse mahkûm edilmişti. Onun Kongre’ye vereceği ifade, Epstein dosyalarının en kritik noktalarından biri olarak görülüyor. Ancak Maxwell, Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusu yaptığı için ifade süreci ertelendi.
Epstein’ın 2019’daki ölümüne dair tartışmalar ise hâlâ sürüyor. Hapishanedeki güvenlik kameralarında kayıp bir dakikalık görüntü olduğu iddiası, ölümü çevresindeki şüpheleri daha da artırdı.